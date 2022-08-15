"Хлопок" в Попасной: Гайдай заявил, что погибли более 100 "вагнеровцев", в том числе и заместители Пригожина

ВСУ ударили по штабу ЧВК "Вагнера" в Попасной, где предположительно ликвидировали более 100 боевиков.

Об этом 15 августа в эфире национального телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Недавно мы видели "хлопок", который состоялся в Попасной. Пока деталей не будем озвучивать, но, если окажется, что там более 100 "вагнеровцев" из руководящего состава погибли — это для нас уже не будет новостью", — заявил он.

В то же время Гайдай опроверг информацию о якобы ликвидации Евгения Пригожина (ред. — повар Путина), которого считают куратором "ПВК Вагнера", но глава Луганской ОВ подтвердил, что среди погибших точно есть его заместители.

"К сожалению, скорее всего именно по поводу повара (ред. — Пригожина), нас не порадуют, но заместители да и цифра в более чем 100 погибших — да", — добавил Гайдай.

Стоит отметить, что ранее стало известно, что 14 августа Вооруженные силы Украины попали по одному из помещений в Попасной, где размещался штаб частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". Российские пропагандисты утверждают, что якобы украинские силы нанесли удар американскими HIMARS.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 173-й день (война 8 лет). оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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