Хлопок в Севастополе: эксперт обнародовал неожиданные подробности об атакованных российских кораблях

По словам Коваленко, можно говорить о серьезных повреждениях фрегата проекта 11356Р "Адмирал Макаров" и морского тральщика проекта 266М, шифр "Аквамарин-М" — "Иван Голубец".

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, какие именно российские корабли Черноморского флота были поражены 29 октября во временно оккупированном Севастополе.

Об этом эксперт рассказал в Telegram.

По словам Коваленко, можно говорить о серьезных повреждениях фрегата проекта 11356Р "Адмирал Макаров" и морского тральщика проекта 266М, шифр "Аквамарин-М" — "Иван Голубец".

Эксперт отметил, что "Адмирал Макаров" – носитель восьми крылатых ракет "Калибр": "Не раз обстреливал территорию Украины данным вооружением".

А тральщик "Аквамарин-М" – "Иван Голубец", по данным Коваленко, принимал непосредственное участие в минировании исключительной экономической зоны Украины, тем самым блокируя судоходство.

"В любом случае, в результате сегодняшнего инцидента был поврежден не просто морской тральщик, а полноценный военный преступник, несущий полную ответственность за продовольственный кризис, как и другие корабли Черноморской флотилии РФ", – отметил эксперт.

Напомним, в субботу утром 29 октября, около 4:30, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Оккупационные власти города сообщили, что якобы Черноморский флот РФ "отражал атаку беспилотников" над Севастопольской бухтой.

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