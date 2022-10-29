"Хлопок" в Севастополе – оккупационная "власть" заявила об "атаке беспилотников": что известно (видео)

В субботу утром 29 октября, около 4:30, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Оккупационные власти города сообщили, что якобы Черноморский флот РФ "отражал атаку беспилотников" над Севастопольской бухтой.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ и Telegram-каналы.

"Корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников, никакие объекты в городе не повреждены" – заявил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, якобы также был уничтожен надводный беспилотник в акватории Черного моря.

Переправу между северной и южной частями Севастополя перекрыли – не ходят паромы и катера, движение возможно только автобусами. Также отмечается, что в городе взорвался склад.

Пропагандистское издание РФ "РИА Новости" написало, что в это же время американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk уже несколько часов кружит над нейтральными водами Черного моря вблизи Крыма. Он вылетел из итальянской Сицилии.

Как рассказал местный житель "Суспільному Крим", первая серия взрывов была слышна в городе около 4:30.

"Сегодня ранним утром были взрывы в Севастополе. Первая серия взрывов – где-то в 4:30, я проснулся, потом еще в 7:30. Взрывы были в районе бухты, но слышал весь город", — сказал он.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что официальную информацию о событиях в Севастополе готовят, но наверняка это была атака "боевых комаров".

"Хлопок" в Крыму

Во временно оккупированном Крыму в последнее время неспокойно. Все чаще поступает информация о взрывах и чрезвычайных ситуациях на разных частях полуострова.

Так, 15 октября в Севастополе прогремели громкие взрывы. Оккупационные "власти" сразу же заявили о работе ПВО в тренировочном режиме.

В Севастополе также усилили охрану и проверку при въезде в город. Съезд с автотрассы "Таврида" патрулируют усиленные наряды российских полицейских и военных с автоматами.

По данным разведки Украины, после серии взрывов в аннексированном Крыму российские военные передислоцировали часть персонала Черноморского флота РФ в Новороссийск, а также распределили находившуюся в Крыму авиацию по аэродромам на территории России.

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