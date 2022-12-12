"Хлопок" в штабе "вагнеровцев": в ВСУ сообщили, что происходит на Луганском направлении

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал о ситуации на фронте Луганского направления, а также, что известно о "хлопке" у оккупантов.

Об этом говорилось в разговоре Череватого с журналисткой ТСН.ua.

По его словам, в Луганском направлении продолжается боевая работа ВСУ. Бойцы действуют, учитывая погодные условия, наличие противника, наличие собственных резервов.

"Враг пытается иногда контратаковать в районе Белогоровки и других населенных пунктов, однако подвергается ответу и несет потери", — сказал Череватый.

Он также поделился информацией о "хлопке" в штабе "вагнеровцев".

"Ночным ужасом для ркупантов являются наши высокоточные системы типа MLRS, HIMARS и др. Особенно ночью действуют HIMARS. Когда стреляет HIMARS, это один выстрел – одна серьезная цель типа того общежития", — добавил он.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе в Запорожье ВСУ попали в здание, где размещались сотрудники ФСБ России. Они были ликвидированы.

В Сватово на Луганщине ночью было громко. ВСУ попали в общежитие, в котором разместились российские солдаты.

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