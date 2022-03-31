Хлор — что это, как он действует и что делать при поражении

Хлор – что это, как он действует и что делать при поражении

Хлор – что это, как он действует и что делать при поражении

Россия не раз использовала химическое оружие, когда помогала режиму Башара Асада в Сирии. В Украине российские войска уже несколько раз применяли фосфорные бомбы, запрещенные Женевскими конвенциями. Поэтому следует подготовиться к возможному использованию оккупантами и других химических веществ. ТСН.ua рассказывает, что такое хлор, как его применяют военные и что делать в случае поражения.

В совместном расследовании BBC Arabic и BBC Panorama в Сирии не раз применяли хлор как один из видов химического оружия. Помогала в этом режиме Башара Асада Россия. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил немецкому изданию Die Welt : " Вполне возможно, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием " прикрываясь ложью о том, что Украина готовит нападение на свои территории. Иногда такие диверсии производят, поражая предприятия и заводы, где хранится хлор.

По определенным данным, после 2015 года, когда Россия присоединилась к войне в Сирии на стороне диктатора Башара Асада, в стране произошло около 300 химических атак, во время которых использовался именно хлор. Это же вещество использовалось Советским Союзом во времена Первой мировой войны. Есть основания полагать, что в арсенале современной РФ есть немало бочек с этим химическим ядом. Города бомбили в Сирии с применением хлора не выборочно, часто поражая не только промышленные объекты, но и гражданские. Хлор быстро действует на человеческий организм, обжигая слизистые, кожу, вызывая спазмы верхних дыхательных путей. Это приводит к болезненной смерти.

Хлор – что это?

Хлор – что это и почему опасно? / pixabay.com

Хлор – это химическое вещество, которое имеет двойное назначение. Есть ведь и вполне привычные для нас места, где используют хлор. К примеру, для дезинфекции воды. При этом хлор смертелен для человека. Это химическое вещество довольно часто применяют в военных целях, потому что оно быстро выветривается и следы его использования могут исчезнуть уже за считанные часы. Поэтому специалисты для выявления доказательств применения хлора в качестве химического оружия должны находиться непосредственно в месте поражения или очень близко от него.

В чистом виде хлор – газ зеленовато-желтого оттенка с резким запахом. Но если испарять в воздухе жидкий хлор, он быстро превращается в газ и образует белый туман. При этом на месте использования такого химического оружия появляется ощутимый запах обычной хлорки, знакомый нам с детства.

Как действует хлор на организм человека?

Основные симптомы отравления хлором:

зрение затуманивается;

сразу после воздействия газа на коже появляются пузырьки, покраснение, человек испытывает сильную жгучую боль;

в носу, горле, глазах появляется жжение;

одышка, затруднение дыхания;

тошнота, в некоторых случаях рвота;

слезотечение.

При вдыхании хлора возникает поражение легких. Кислородно-поглощающие альвеолы отекают и могут разорваться во время кашля. Это приводит к появлению крови с мокротой и последующей смерти.

Следует обратить внимание, что хлор – тяжелее воздуха, а потому этот газ сразу будет опускаться вниз. Спасаясь от химической атаки с применением хлора, необходимо подниматься вверх (верхние этажи многоэтажек, холмы, крыша).

Еще один важный вопрос: сколько времени выветривается хлор? Обычно на это уходит 6-7 часов, иногда больше.

Первая помощь при отравлении хлором

Как поступить, если вы оказались в зоне поражения хлора

Как объяснили во Львовской областной военной администрации при поражении хлором нужно :

Пострадавшего немедленно переместить из загрязненной зоны на свежий чистый воздух, плотно укрыть и дать подышать кислородом (через кислородную ингаляцию), парами воды или аэрозолем с питьевой содой (раствор 0,5%) в течение 15 минут. Промыть нос, рот и участки кожи водой с мылом или 2% раствором питьевой соды. Как вывести хлор из организма: давать пить воду и теплое молоко с содой. Не давать потерпевшему самостоятельно перемещаться, транспортировать разрешено только в лежащем положении.

Следует помнить, что не существует антидота против воздействия хлора. Лечение состоит в том, чтобы как можно скорее вывести ядовитое вещество из организма и оказать поддерживающую медицинскую помощь.

Полезные советы для оказавшихся в зоне поражения хлором

В Запорожской районной государственной администрации советуют :