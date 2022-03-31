Хлор — что это, как он действует и что делать при поражении

Россия не раз использовала химическое оружие, когда помогала режиму Башара Асада в Сирии. В Украине российские войска уже несколько раз применяли фосфорные бомбы, запрещенные Женевскими конвенциями. Поэтому следует подготовиться к возможному использованию оккупантами и других химических веществ. ТСН.ua рассказывает, что такое хлор, как его применяют военные и что делать в случае поражения.
В совместном расследовании BBC Arabic и BBC Panorama в Сирии не раз применяли хлор как один из видов химического оружия. Помогала в этом режиме Башара Асада Россия. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил немецкому изданию Die Welt : " Вполне возможно, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием " прикрываясь ложью о том, что Украина готовит нападение на свои территории. Иногда такие диверсии производят, поражая предприятия и заводы, где хранится хлор.
По определенным данным, после 2015 года, когда Россия присоединилась к войне в Сирии на стороне диктатора Башара Асада, в стране произошло около 300 химических атак, во время которых использовался именно хлор. Это же вещество использовалось Советским Союзом во времена Первой мировой войны. Есть основания полагать, что в арсенале современной РФ есть немало бочек с этим химическим ядом. Города бомбили в Сирии с применением хлора не выборочно, часто поражая не только промышленные объекты, но и гражданские. Хлор быстро действует на человеческий организм, обжигая слизистые, кожу, вызывая спазмы верхних дыхательных путей. Это приводит к болезненной смерти.
Хлор – что это?
Хлор – это химическое вещество, которое имеет двойное назначение. Есть ведь и вполне привычные для нас места, где используют хлор. К примеру, для дезинфекции воды. При этом хлор смертелен для человека. Это химическое вещество довольно часто применяют в военных целях, потому что оно быстро выветривается и следы его использования могут исчезнуть уже за считанные часы. Поэтому специалисты для выявления доказательств применения хлора в качестве химического оружия должны находиться непосредственно в месте поражения или очень близко от него.
В чистом виде хлор – газ зеленовато-желтого оттенка с резким запахом. Но если испарять в воздухе жидкий хлор, он быстро превращается в газ и образует белый туман. При этом на месте использования такого химического оружия появляется ощутимый запах обычной хлорки, знакомый нам с детства.
Как действует хлор на организм человека?
Основные симптомы отравления хлором:
- зрение затуманивается;
- сразу после воздействия газа на коже появляются пузырьки, покраснение, человек испытывает сильную жгучую боль;
- в носу, горле, глазах появляется жжение;
- одышка, затруднение дыхания;
- тошнота, в некоторых случаях рвота;
- слезотечение.
При вдыхании хлора возникает поражение легких. Кислородно-поглощающие альвеолы отекают и могут разорваться во время кашля. Это приводит к появлению крови с мокротой и последующей смерти.
Следует обратить внимание, что хлор – тяжелее воздуха, а потому этот газ сразу будет опускаться вниз. Спасаясь от химической атаки с применением хлора, необходимо подниматься вверх (верхние этажи многоэтажек, холмы, крыша).
Еще один важный вопрос: сколько времени выветривается хлор? Обычно на это уходит 6-7 часов, иногда больше.
Первая помощь при отравлении хлором
Как объяснили во Львовской областной военной администрации при поражении хлором нужно :
- Пострадавшего немедленно переместить из загрязненной зоны на свежий чистый воздух, плотно укрыть и дать подышать кислородом (через кислородную ингаляцию), парами воды или аэрозолем с питьевой содой (раствор 0,5%) в течение 15 минут.
- Промыть нос, рот и участки кожи водой с мылом или 2% раствором питьевой соды. Как вывести хлор из организма: давать пить воду и теплое молоко с содой.
- Не давать потерпевшему самостоятельно перемещаться, транспортировать разрешено только в лежащем положении.
Следует помнить, что не существует антидота против воздействия хлора. Лечение состоит в том, чтобы как можно скорее вывести ядовитое вещество из организма и оказать поддерживающую медицинскую помощь.
Полезные советы для оказавшихся в зоне поражения хлором
В Запорожской районной государственной администрации советуют :
- Немедленно закройте глаза и по возможности задержите дыхание.
- Укутайтесь в верхнюю одежду и дышите сквозь нее (для лучшего эффекта – ткань смочить водой).
- Ни в коем случае не бегите.
- Попытайтесь определить направление ветра, потому что выходить из зоны поражения нужно в сторону, перпендикулярную ему.
- Если нет возможности выйти из зоны поражения, попробуйте переместиться вверх (столб, стремянка, крыша).
- Снимите одежду, пораженную хлором. Делать это нужно не через голову, а разрезать или разорвать ткань.
- При первой возможности тщательно вымойте все тело водой с мылом.
- Если пара хлора попала в глаза, снимите контактные линзы (при наличии) и промойте глаза проточной водой (10-15 минут). Не одевайте линзы снова.
- При отсутствии потигаза можно использовать ватно-марлевую повязку, пропитанную 5% разычином питьевой соды.