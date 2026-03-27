Удары по порту РФ

Реклама

Под руководством Евгения Хмары Служба безопасности Украины вышла на невиданный ранее уровень дальнобойных ударов по РФ. «Хмарные санкции» буквально уничтожают экономику врага, пишет политолог и экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт приводит новую оценку ведущего мирового агентства Reuters о том, что в россии остановлено 40% экспортных мощностей нефти. «Это результат системных ударов дальнобойных дронов СБУ по критической инфраструктуре — нефтетерминалам, резервуарным паркам и узлам отгрузки. После того, как Хмара возглавил Службу, дальнобойные удары по РФ усилились и приобрели постоянный и системный характер», — считает политолог.

«Новый руководитель СБУ Евгений Хмара довольно быстро начал показывать поразительные результаты. "Хмарные" санкции оказались наиболее мощными из всех. Остановить 40% нефтяного экспорта России — это уровень, который не снился ни США, ни Европейскому Союзу. Похоже для врага теперь всегда будет "хмарная" погода и осадки в виде дронов Службы», — акцентирует эксперт.

Реклама

Черненко напоминает, что СБУ несколько раз на этой неделе мощно поразила объекты на Балтике, в том числе порты Приморск и Усть-Луга. «Это основные экспортные "ворота" российской нефти на западные рынки. Такую интенсивность россия не выдерживает! Повторные удары не позволяют быстро восстанавливать поврежденные мощности. Это создает мультипликативный эффект: падение валютной выручки, рост расходов на логистику и страхование, повышение рисков для иностранных покупателей», — резюмирует политолог.

