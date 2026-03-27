"Хмарные санкции" уничтожают экономику России: удары СБУ остановили 40% экспортных мощностей нефти РФ — эксперт

Удары СБУ остановили 40% экспортных мощностей нефти РФ.

Игорь Бережанский
Удары по порту РФ

Под руководством Евгения Хмары Служба безопасности Украины вышла на невиданный ранее уровень дальнобойных ударов по РФ. «Хмарные санкции» буквально уничтожают экономику врага, пишет политолог и экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт приводит новую оценку ведущего мирового агентства Reuters о том, что в россии остановлено 40% экспортных мощностей нефти. «Это результат системных ударов дальнобойных дронов СБУ по критической инфраструктуре — нефтетерминалам, резервуарным паркам и узлам отгрузки. После того, как Хмара возглавил Службу, дальнобойные удары по РФ усилились и приобрели постоянный и системный характер», — считает политолог.

«Новый руководитель СБУ Евгений Хмара довольно быстро начал показывать поразительные результаты. "Хмарные" санкции оказались наиболее мощными из всех. Остановить 40% нефтяного экспорта России — это уровень, который не снился ни США, ни Европейскому Союзу. Похоже для врага теперь всегда будет "хмарная" погода и осадки в виде дронов Службы», — акцентирует эксперт.

Черненко напоминает, что СБУ несколько раз на этой неделе мощно поразила объекты на Балтике, в том числе порты Приморск и Усть-Луга. «Это основные экспортные "ворота" российской нефти на западные рынки. Такую интенсивность россия не выдерживает! Повторные удары не позволяют быстро восстанавливать поврежденные мощности. Это создает мультипликативный эффект: падение валютной выручки, рост расходов на логистику и страхование, повышение рисков для иностранных покупателей», — резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что 40% мощностей России по экспорту нефти выведены из строя. Сообщение появилось после ударов СБУ по ключевым портам РФ на Балтике.

