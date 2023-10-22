Хмельнитчина пережила ночную атаку: что известно о взрывах

Ночью, 22 октября 2023 года, армия России нанесла удар "Шахидами" по Хмельнитчине. Во время воздушной тревоги в регионе раздались звуки взрывов. Областная власть сообщила о работе противовоздушной обороны.

Об этом сообщил первый заместитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Снова россияне атаковали Хмельнитчину "Шахидами". Работали силы ПВО. Пока данных о пострадавших, повреждениях объектов гражданской или критической инфраструктуры нет", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога в регионе 22 октября была объявлена в 03:08. Она продолжалась до 03:52.

Сколько ракет и дронов Россия выпустила ночью по Украине

В ночь на 22 октября российские оккупанты снова атаковали Украину ударными БпЛА.

Применили также управляемые авиационные и зенитные ракеты. Украинской противовоздушной обороне удалось сбить одну ракету и шесть вражеских дронов.

Были, в частности, зафиксированы восемь пусков ракет С-300 из Белгородской области РФ и временно оккупированных территорий Донбасса. Кроме того, россияне применили управляемую авиационную ракету Х-59 из самолета Су-34 из воздушного пространства временно захваченных территорий Запорожской области. Враг также выпустил два БПЛА неопределенного типа с северного направления и три ударных дрона типа "Shahed-136/131" из района мыса Чауда в Крыму.

"Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены четыре воздушные цели: одна управляемая авиационная ракета Х-59 и три ударных БпЛА "Shahed-136/131". Также за прошедшие сутки на юге страны уничтожены три ударных БпЛА типа "Ланцет", – говорится в сообщении.

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