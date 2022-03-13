"Хочет использовать Херсон как "юридическую" основу для разделения Украины": посол ЕС о попытке Кремля создать "ХНР"

Матти Маасикас прокомментировал происходящее на юге Украины.
ЕС осознает искусственность попыток России создать фейковую республику в оккупированном Херсоне. Сейчас Россия пытается подтасовать факты для того, чтобы замаскировать агрессию и новые попытки поделить Украину.
Об этом заявил посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас.
"Надо внимательно следить за Херсоном. Попытки создать любые "народные республики", "ХНР" или что угодно вполне соответствуют российской/советской столетней традиции создания якобы "политических" фактов, чтобы якобы иметь "юридическую" основу для дальнейшей агрессии или разделения ( страны)", — написал дипломат в Twitter.
Напомним, в прокуратуре сообщили, что Россия готовится провести на территории Херсонской области "референдум" по созданию "Херсонской народной республики". На это известие среагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и призвал партнеров ввести еще более жесткие санкции против страны-агрессора.
Мэр города заверил, что Херсон останется украинским.
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