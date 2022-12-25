Хочет ли Запад, чтобы Украина ради окончания войны оставила России Крым и Донбасс: ответ политолога

Жесткая позиция Запада состоит в том, что мир в Украине может быть установлен только одним способом – полным выводом российских войск с оккупированных территорий.

Об этом заявил публицист и политолог Андрей Пионтковский в интервью УНИАН, отвечая на вопрос, действительно ли США хотят, чтобы Украина вышла только к границам 24 февраля, а Крым и Донбасс оставила РФ.

"Есть официальные документы "Большой восьмерки". Заседания 14 октября и 12 декабря заканчивались принятием заявлений, в которых выдвигалось требование полного выхода российских войск со всей оккупированной территории. Там нет никакого 24 февраля. Была очень показательная пресс-конференция Макрона и Байдена, где они оба не очень охотно, но вынуждены были повторить эту формулу. Было сказано: "Мир в Украине может быть установлен только одним способом — полным выводом российских войск с оккупированной территории". На сегодняшний день Путин к этому не готов, поэтому у нас нет никаких оснований для переговоров с ними. Когда он согласится на это, мы вступим с ним в переговоры". Это жесткая позиция Запада", — заявил он.

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Комментируя недавнее выступление президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США, Пионтковский акцентировал внимание на том, что Украина сегодня выполняет функции НАТО, и Запад это понимает.

"Западный мир наконец-то понял, что происходит. Даже такой прожженный бюрократ Столтенберг сказал, отвечая на упреки о слишком большой финансовой помощи Украине: "Мы платим деньгами, а украинцы — кровью. И если они не выстоят, то нам придется платить эту высокую цену". Наконец-то Запад это понял, и это отразилось на встрече Зеленского в Конгрессе", — подытожил политолог.

22 декабря Зеленский побывал с визитом в Вашингтоне, где встретился с Байденом, а также выступил в Конгрессе США. Подводя итоги своего визита, украинский лидер сообщил, что он и делегация "едут с хорошими результатами" для страны.

Отметим, что Байден распорядился выделить Украине военную помощь на 1 млрд долларов, в которую будут входить ЗРК Patriot.

Оценивая результаты поездки Зеленского, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул – США зафиксировали, что Россия должна проиграть.

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