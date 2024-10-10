Хочет любой ценой: генерал-лейтенант рассказал о замысле Путина до зимы

А после русская армия должна двинуться на другие направления.

Руководитель России Владимир Путин стремится любой ценой во время этой летне-осенней кампании до холодов выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а затем двинуться на Запорожское и Николаевское направления и подтянуться на Харьковском.

Об этом сказал ветеран Службы внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в эфии "Эспрессо".

В то же время, по его словам, Силам обороны сейчас удается держать фронт и не допускать серьезных прорывов благодаря тому, что подошедшие на горячие направления резервы ВСУ — это опытные, патриотически мотивированные командиры и военнослужащие, которые дают возможность сдерживать врага и не допустить прорыва, на который рассчитывает Путин.

"Он, конечно, хочет любой ценой во время этой летне-осенней кампании до холодов и дождей выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, получить определенное оперативное пространство, а затем двинуться на Запорожском и Николаевском направлениях и подтянуться на Харьковском", – сказал Богдан.

По его словам, тактические позиционные бои, идущие на отдельных участках, являются закономерным явлением и не должны вызывать панику.

"Напротив, это свидетельствует о силе, мощи, готовности и решительных намерениях ВСУ относительно кардинального отпора РФ", — подчеркнул Богдан.

Россия может воевать еще 2-3 года. Ее экономика пока справляется. Об этом ранее говорил экономист Дмитрий Некрасов.

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