"Хочет подорвать репутацию Украины": аналитики объяснили, зачем Путин объявил "рождественское перемирие"

Заявление президента России Владимира Путина о том, что российские войска будут придерживаться прекращения огня в период с 6 по 7 января, является информационной операцией.

Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что на православное Рождество Вооруженные силы РФ будут соблюдать режим прекращения огня может быть информационной операцией. Ее цель – причинить вред репутации Украины.

Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в новом отчете.

По мнению аналитиков, Путин хочет паузы для своих войск, чтобы дать возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступления на критических участках фронта.

"Такая пауза непомерно пойдет на пользу российским войскам и начнет лишать инициативы Украины. Путин призвал к прекращению огня, чтобы представить Украину неуступчивую и неохотную делать необходимые шаги для переговоров", — считают аналитики.

В ISW напомнили, что такую умышленную информационную тактику Россия использовала и раньше.

Напомним, что 5 января стало известно о поручении Владимира Путина министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии фронта в Украине.

Перед этим поклонник Путина патриарх Кирилл призвал Украину к "перемирию" на Рождество. В своем так называемом заявлении он не назвал войну в Украине войной, а заявил о "междоусобном конфликте".

На предложение РФ о "рождественском перемирии" отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он назвал заявление Кремля циничным.

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