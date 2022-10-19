Хочет заставить капитулировать: Байден прокомментировал введение Путиным "военного положения" в Украине

Байден подчеркнул, что Украина не капитулирует.
Президент США Джо Байден считает, что введение Путиным на временно оккупированной территории Украины "военного положения" является актом отчаяния.
Об этом пишет CNN.
"Для меня это отражает то, что, кажется, это его единственный доступный инструмент — это жестокое обращение с отдельными гражданами Украины, украинскими гражданами, попытка запугать их и заставить их капитулировать. Они не собираются этого делать", — подчеркнул Байден.
В Госдепе добавили, что Россия хочет таким образом установить контроль на территориях, где оккупантов не воспринимают и враждебно относятся.
"Правда заключается в том, что Россия не нужна в этих регионах, и люди в Украине отвергают незаконное вторжение России и силовой захват того, что является украинской территорией", — сказал замглавы Госдепартамента США Ведант Пател.
В США подчеркнули, что Россия незаконно аннексировала часть Украины, а потому в оккупантов нет никакой юрисдикции на частично захваченных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Путин объявил "военное положение" на территории Украины
Диктатор Владимир Путин 19 октября объявил о введении "военного положения" на части оккупированных Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что действия Путина – это легализация мародерства на территории Украины.
Украинский МИД назвал указ Путина ничтожным. Там подчеркнули, что целью оккупантов является подавление сопротивления украинцев.
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