Хочет заставить капитулировать: Байден прокомментировал введение Путиным "военного положения" в Украине

Президент США Джо Байден считает, что введение Путиным на временно оккупированной территории Украины "военного положения" является актом отчаяния.

Об этом пишет CNN.

" Для меня это отражает то, что, кажется, это его единственный доступный инструмент — это жестокое обращение с отдельными гражданами Украины, украинскими гражданами, попытка запугать их и заставить их капитулировать. Они не собираются этого делать", — подчеркнул Байден.

В Госдепе добавили, что Россия хочет таким образом установить контроль на территориях, где оккупантов не воспринимают и враждебно относятся.

"Правда заключается в том, что Россия не нужна в этих регионах, и люди в Украине отвергают незаконное вторжение России и силовой захват того, что является украинской территорией", — сказал замглавы Госдепартамента США Ведант Пател.

В США подчеркнули, что Россия незаконно аннексировала часть Украины, а потому в оккупантов нет никакой юрисдикции на частично захваченных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Путин объявил "военное положение" на территории Украины

Диктатор Владимир Путин 19 октября объявил о введении "военного положения" на части оккупированных Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что действия Путина – это легализация мародерства на территории Украины.

Украинский МИД назвал указ Путина ничтожным. Там подчеркнули, что целью оккупантов является подавление сопротивления украинцев.

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