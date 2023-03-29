"Хочу быть здесь до победы Украины": экс-участник мафии "Якудза" почти год воюет в рядах ВСУ

В рядах Вооруженных сил Украины почти год воюет 50-летний японец с позывным "Харусан". До этого мужчина почти 20 лет был участником мафиозной группировки " Якудза ", а впоследствии еще 10 лет провел за решеткой. Война, развязанная Россией, побудила его взять в руки оружие, чтобы защитить украинскую независимость и "искупить грехи прошлого".

Об этом иностранный доброволец рассказал в интервью "Радио Свобода".

По словам мужчины, в 16 лет он стал членом "Якудзи", в банде был его отец, это одна из причин, почему он попал туда и пробыл там до 35 лет.

"Я бросил якудзу, и у меня есть оба мизинца. Когда-то был такой обычай, чтобы выбраться из банды, отрезали фалангу мизинца. Но времена изменились, и эта традиция уже устарела. В современных условиях людям, которые хотят завязать с якудзой, не отсекают пальцев. Когда мне было 35, со мной произошел серьезный инцидент и я ушел из организации, потому что не хотел создавать проблем", — рассказал он.

Тело японца почти полностью покрыто яркими татуировками, которые присущи членам "Якудзи", однако летом прошлого года японец также набил один из украинских символов – Тризуб.

"И он символизирует мою решительность. Решительность, если нужно будет положить жизнь за Украину", — объяснил "Харусан".

Решение приехать и воевать вместе с украинскими воинами он объяснил тем, что победит ли Украина в этой войне, может оказать влияние и на будущее Японии.

"Я приехал в Украину почти год назад, 1 апреля, вскоре после начала войны. Конечно, я не знал языка и сам себе так думал: вот я еду, не зная языка, как оно будет, что случится, но смотря на ужас, которые здесь происходили, и те жертвы, которые уже были на тот момент, я понял, что не стоит вообще беспокоиться о таких мелочах, как языковой барьер и т.д.", — рассказал воин.

В украинской армии японец овладел специальностью снайпера. Им и был на передовой. С ноября 2022 года проходит подготовку в составе "Грузинского национального легиона" к своей следующей поездке на фронт. Кроме того, защитник был на Запорожском направлении.

Мужчина большей частью общается жестами. Однако, если уж что-то сложное, то ребята показывают текст на экране телефона через переводчик.

"Я собираюсь быть в Украине, пока мне будет позволять мое физическое состояние. Хочу быть здесь до победы Украины. Это первое. А вот после этого даже не думаю, трудно загадывать, что там будет дальше. Если Украина проиграет, это будет проблемой для всех стран, это будет потерей мира во всем мире, то есть мира не будет в случае поражения Украины, будет еще больше войн", – убежден японец.

Также "Харусан" обратился к украинцам: "Ни в коем случае не падайте духом. Ни в коем, что бы ни было, до самой победы, не падайте духом".

Напомним, в Украине скончался польский волонтер, получивший ранение под Бахмутом.

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