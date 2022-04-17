"Хочу, чтобы он лично увидел зверства армии РФ": Зеленский пригласил Макрона в Украину

Рание Макрон не признал действия РФ в Украине геноцидом, а украинцев и россиян назвал "братскими народами".

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном пригласил его в столицу, чтобы лично увидел зверства российской армии.

Об этом глава государства сказал в интервью CNN.

Я думаю, что он хочет сделать какие-то шаги для того, чтобы Россия вступила в диалог. Я просто сказал ему, что хочу, чтобы он понял, что это не война, это геноцид. Я пригласил его приехать, когда у него будет возможность. Я хочу, чтобы он лично увидел зверства армии РФ. Он придет и увидит, и я уверен, что он поймет", — сказал Зеленский.

Напомним, недавно Макрон заявил, что не будет называть зверства кафиров в Украине геноцидом. В то же время признал, что Россия совершает беспрецедентные в Европе военные преступления. Президент Франции также назвал украинцев и россиян "братскими народами".

На следующий день президент Франции объяснил, что отказался использовать слово "геноцид", потому что "словесная эскалация" не поможет.

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