"Хочу играть в футбол у себя в Мариуполе": 6-летний Илья ответил Джонсону на открытое письмо украинским детям

"Хочу играть в футбол у себя в Мариуполе": 6-летний Илья ответил Джонсону на открытое письмо украинским детям

Из-за ракетных ударов рашистов по его родному городу Илья остался круглым сиротой: мама погибла при взрыве моста, папа пропал без вести, бабушку и дедушку нашли расстрелянными.

Шестилетний мальчик из Мариуполя ответил британскому премьеру на его открытое письмо к украинским детям.

Маленький мариупольец Илья Костушевич написал о своем желании, чтобы скорее закончилась война, чтобы больше не умирали люди, чтобы у всех детей в мире не было войны.

И рассказал о своей мечте – поиграть в футбол в мирном Мариуполе.

Об этом сообщил Telegram-канал Pravda Gerashchenko.

"Я передаю привет всем детям в Британии, спасибо вам за помощь. Мы победим. Крепко обнимаю. Илья. Шесть лет".

Простое письмо обычного мальчика. Только у этого ребенка страшная история.

Фото: Telegram-канал Pravda Gerashchenko

Из-за ракетных ударов захватчиков по его родному городу Илья остался полным сиротой: мама погибла при взрыве моста, папа пропал без вести, бабушку и дедушку нашли расстрелянными.

Фото: Telegram-канал Pravda Gerashchenko

Илью спасли волонтеры. В настоящее время мальчик находится на попечении супружеской пары киевлян.

"Никто не заменит Ильи родителей, но пусть его мечта поиграть в футбол в родном Мариуполе сбудется!", — говорится в сообщении.

Напомним, в Мариуполе оккупанты за сутки вывезли в фильтрационный лагерь практически три сотни человек.

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