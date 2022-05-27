"Хочу играть в футбол у себя в Мариуполе": 6-летний Илья ответил Джонсону на открытое письмо украинским детям

Из-за ракетных ударов рашистов по его родному городу Илья остался круглым сиротой: мама погибла при взрыве моста, папа пропал без вести, бабушку и дедушку нашли расстрелянными.
Шестилетний мальчик из Мариуполя ответил британскому премьеру на его открытое письмо к украинским детям.
Маленький мариупольец Илья Костушевич написал о своем желании, чтобы скорее закончилась война, чтобы больше не умирали люди, чтобы у всех детей в мире не было войны.
И рассказал о своей мечте – поиграть в футбол в мирном Мариуполе.
Об этом сообщил Telegram-канал Pravda Gerashchenko.
"Я передаю привет всем детям в Британии, спасибо вам за помощь. Мы победим. Крепко обнимаю. Илья. Шесть лет".
Простое письмо обычного мальчика. Только у этого ребенка страшная история.
Из-за ракетных ударов захватчиков по его родному городу Илья остался полным сиротой: мама погибла при взрыве моста, папа пропал без вести, бабушку и дедушку нашли расстрелянными.
Илью спасли волонтеры. В настоящее время мальчик находится на попечении супружеской пары киевлян.
"Никто не заменит Ильи родителей, но пусть его мечта поиграть в футбол в родном Мариуполе сбудется!", — говорится в сообщении.
Напомним, в Мариуполе оккупанты за сутки вывезли в фильтрационный лагерь практически три сотни человек.
Читайте также:
- "Путин не отказывается от своих планов": в разведке предупредили, что война в Украине затянется
- "Сотни тысяч убитых с нашей стороны": Зеленский объяснил, реально ли забрать назад Крым и оккупированные территории
- Когда и как закончится война с Россией: известный оккультист назвал фазы и четкие даты
- Путин умрет в 2023 году: известный оккультист назвал точную дату смерти