Ходил в форме ВСУ и мочился на шапку оккупанта: сотрудник Сената США попал в громкий скандал

Высокопоставленный сотрудник Сената США, длительно высказывавший свою позицию по политике России, находится под следствием Конгресса в связи с его частыми поездками в зоны боевых действий в Украине и предоставлением, по его словам, снайперского снаряжения украинским военным на сумму 30 000 долларов.

Об этом сообщает The New York Times.

Иностранный агент?

Этот сотрудник, Кайл Паркер, является старшим советником Сената США в Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной как Хельсинкская комиссия. Комиссия возглавляется членами Конгресса и укомплектована помощниками конгрессменов. Она оказывает влияние на вопросы демократии и безопасности и активно поддерживает Украину.

В конфиденциальном отчете директора и главного юрисконсульта комиссии, с которым ознакомилось издание The New York Times, говорится, что передача оборудования может сделать Паркера незарегистрированным иностранным агентом. В отчете говорится, что Паркер путешествовал по линии фронта в Украине в камуфляже и с украинскими военными знаками различения, а также нанял украинского чиновника для получения стипендии от правительства США, несмотря на возражения чиновников по этике и безопасности Конгресса США.

И это подняло вопрос о том, что он сознательно или бессознательно стал мишенью и был использован иностранной разведывательной службой, ссылаясь на неопределенные вопросы контрразведки, которые должны быть переданы ФБР.

Представитель Паркера заявил, что он не сделал ничего дурного. Он сказал, что Паркер стал мишенью "кампании возмездия" за обвинение в неправомерных действиях в адрес авторов отчета.

Отчет настолько обеспокоил главу комиссии, представителя Джо Уилсона, республиканца из Южной Каролины, что он рекомендовал уволить Паркера с целью защиты национальной безопасности, как свидетельствуют документы. Он сослался на "серьезные предполагаемые ненадлежащие действия с участием украинских и других иностранных лиц".

Паркер остается в комиссии в ожидании того, что трое американских чиновников назвали широким расследованием поведения персонала, включая обвинения в отчете и обвинения со стороны Паркера в адрес исполнительного директора комиссии Стивена Шраге и написавшего отчет адвоката Майкла Геффроя.

Расследованием занимается внешняя юридическая фирма, сообщили чиновники, которые на условиях анонимности рассказали о продолжающемся ходе расследования. Неизвестно, передал ли Конгресс беспокойство ФБР, как рекомендовалось в отчете.

Расследование неправомерного поведения прервало работу Хельсинкской комиссии в опасное для Украины и ее отношений с Конгрессом время. Страна потерпела неудачу в войне с Россией и отчаянно нуждается больше денег и оружия. Республиканцы угрожают заблокировать 60 миллиардов долларов дополнительной помощи.

Скандал может поставить под угрозу будущую помощь Украине

В своем письме Уилсон предупредил, что скандал в комиссии может поставить под угрозу "будущую помощь Украине".

Хельсинкская комиссия является ключевым проукраинским голосом как на Капитолийском холме, так и в Европе. Паркер является одним из ее старейших помощников. Во внешнеполитических кругах он известен как движущая сила закона о правах человека 2012 года, "Акта Магнитского", вдохновленного смертью российского борца с коррупцией Сергея Магнитского.

В докладе поднимается вопрос о том, что пылкая поддержка Украины со стороны Паркера пересекает этические и правовые границы, и что он как государственный служащий США мог действовать как агент Украины. Из-за своего представителя Паркер возразил на это.

Визиты в зоны боевых действий

Паркер – один из многих американцев, прибывших в Украину после вторжения России в 2022 году. Некоторые из них предлагали деньги и припасы или воевали бок о бок с украинскими солдатами. Другие были нечестными, некомпетентными или озабоченными междоусобными дрязгами.

В лекциях, подкастах и сообщениях в социальных сетях Паркер заявил, что с начала вторжения в феврале 2022 года он по меньшей мере семь раз ездил в Украину, в том числе в зоны боевых действий, называя себя "американским чиновником, наиболее путешествовавшим по Украине в военное время" .

On behalf of my colleagues @HelsinkiComm, I went to #Dnipro to pay respects to the victims of Russia’s terrorist attack on innocent civilians and to strengthen my resolve to do whatever I can to hasten Ukraine’s total victory, restoration of its 1991 borders, and reconstruction. pic.twitter.com/kUtDcABjgb — Kyle Parker ‍☠️ (@kyleparkernet) January 27, 2023

With the Armed Forces of #Ukraine about 100 meters from the 1st line of defense around #Soledar. In my 7 trips since February 24, this is the first I’ve been close enough to the zero line to hear small arms fire (audible towards the end of the clip). Should have had my helmet on. pic.twitter.com/9hC8iZDRRP — Kyle Parker ‍☠️ (@kyleparkernet) February 2, 2023

На фотографиях этих поездок в социальных сетях он изображен в камуфляже и с опознавательными знаками украинских подразделений. На одной фотографии он носит нашивку областной военной администрации. На другой – в камуфляже и с нашивкой украинского подразделения беспилотников. На другой он говорит, что "планирует увольнение" Луганска с украинским чиновником.

Three хуйs diverged in a yellow field, and sorry I could not travel all three… pic.twitter.com/YbAllLHFBC — Kyle Parker ‍☠️ (@kyleparkernet) January 24, 2023

Remains of the occupation at Kherson’s liberated #Chornobaivka airport, which became a symbol of Russian ineptitude and a rallying cry for free #Ukraine. pic.twitter.com/foKxV8vYFP — Kyle Parker ‍☠️ (@kyleparkernet) February 1, 2023

На одном из видео, полученных The Times, видно, как он разрезает русскую шапку и мочится на нее.

"Неофициальные поездки Паркера и его позиционирование в СМИ как иностранного военного вызывают дополнительные юридические и этические проблемы на фоне сообщений о коррупции в украинской армии", — говорится в докладе.

Представитель Паркера предоставил письменные ответы на вопросы от имени Паркера при условии, что его имя не будет раскрыто. Он сказал, что "американские и украинские эксперты по безопасности" посоветовали Паркеру носить камуфляж вблизи фронта и что он никогда не носил опознавательных знаков военных частей, которые он сопровождал.

Он сказал, что мочеиспускание было "личным выражением гнева и горя" после того, как он стал свидетелем доказательств русской жестокости.

Представитель господина Паркера заявил, что это не были официальные поездки. Но Паркер публично говорил так, будто они были официальными. Некоторые из путешествовавших с ним сказали, что верили, что он был в государственных делах. Комиссия опубликовала его фотографию в осажденном Херсоне.

This Women's History Month, we are highlighting #ProfilesOfCourage — brave women who have been tirelessly fighting for Ukrainian victory. Today, we honor @Ira_Joconda, who serves in a volunteer reconnaissance unit & is seen here w/ our @kyleparkernet in #Kherson in January. pic.twitter.com/wtL3u4ojVG — U.S. Helsinki Commission (@HelsinkiComm) March 20, 2023

Во время лекции в Университете штата Мэн в апреле 2023 Паркер сказал, что после эвакуации посольства США в Киеве перед российским вторжением у него появилась мотивация поехать в Украину, чтобы помочь консультировать американских политиков.

Посещение линии фронта в Украине не является незаконным, несмотря на оговорку Государственного департамента.

«Я не подотчетен Государственному департаменту, – добавил он. — Мы независимое агентство”.

По словам двух американских чиновников, непосредственно знакомых с ходом расследования, он рассказал представителям Конгресса, что по крайней мере часть его поездок была направлена на то, чтобы убедить оставшуюся в Украине семью уехать оттуда. Представитель Паркера заявил, что помог семье эвакуироваться.

Паркер сказал, чтоездил на линию фронта. Американские чиновники редко ездят на фронт и только с усиленной охраной. Уильям Б. Тейлор-младший, бывший посол США в Украине, сказал, что такие экспедиции особенно рискованны. "Если вы работаете в правительстве или имеете какую-то пропагандистскую ценность для россиян, — сказал он, — выгода должна быть очень, очень высокой".

Когда в 2022 году началась война, Паркер был директором штаба, он заявил, что комиссия перешла на "военные рельсы" и больше не должна соблюдать правила по отчетности о поездках или контактам с иностранными должностными лицами, говорится в отчете. Представитель Паркера это возразил.

В отчете говорится, что Паркер нанял помощника депутата украинского парламента в качестве сотрудника комиссии, несмотря на возражения по вопросам безопасности персонала, этики и права.

Имя помощника в сообщении не указано. The Times идентифицировала его как Андрея Бондаренко, который сообщил в сообщениях, что занимал неоплачиваемую должность около месяца в конце 2022 года.

"Идея заключалась в том, чтобы понять, как работает Конгресс", — сказал он. Бондаренко сообщил, что в настоящее время он служит в украинской армии.

Снайперское снаряжение

Лекция Паркера в штате Мэн вызвала тревогу у комиссии. Отчет опирался на публичные записи мероприятия, во время которого Паркер рассказывал о получении снаряжения для украинских снайперов.

В записи он сказал, что родственник в Украине передал ему 30 000 долларов, собранных ветеранами и волонтерами, на которые купил дальномеры на Amazon и баллистические датчики ветра у производителя из Филадельфии.

Он сказал, что доставил их в Харьков на Пасхальные выходные 2022 года "ребятам, которые собираются бороться со снайперами на передовой". Дальномеры – это специализированные бинокли или моноочки. Ветромеры помогают рассчитывать погодные параметры для выравнивания выстрелов.

Экспорт такого оборудования не обязательно ограничен, хотя поставки сложных моделей могут быть ограничены. Паркер сказал, что он придерживается экспортного законодательства. "В воюющую Украину нельзя ехать с пустым чемоданом", — сказал он.

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