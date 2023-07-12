"Ходили с Подоляком "воровать" вино у Тимошенко" – Арахамия о днях в бункере президента

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, как выглядит президентский бункер и как там проходили первые дни полномасштабного вторжения.

Об этом он рассказал в проекте "Украинской правды".

"Так выглядит, честно говоря, как в фильме "Сталкер". Возможно, кто-то был в Первомайске в музее ракетных войск, там, где стратегическое ядерное оружие стояло когда-то, "Сатана" и так далее. Там есть спуск в ракетную шахту. Вот это где-то такой же экспириенс", — вспомнил он.

Самые выгодные условия, по его словам, были у советника главы офиса президента Михаила Подоляка, занявшего комнату председателя Совета Руслана Стефанчука. Он также рассказал, как вместе с Подоляком "воровал" вино у Кирилла Тимошенко.

"А потом мы с Подоляком вспомнили, что у Кирилла Тимошенко (экс-замглавы ОП – ред.) в кабинете был холодильник с вином хорошим. И пошли его "грабить". Ночью это было. Я тогда увидел, как выглядит здание ОП ночью, когда там прожекторы... Ну это в таком хоррор-фильме как, знаете? Все завалено мешками с песком. Мы пробирались, наступили на какого-то нацгвардейца, потом извинялись. Ибо все коридоры, они же были без света, и мы там с этими фонариками с телефонов пробирались…Я помню, это самое вкусное вино было. Ну, когда ты сидишь на нервах и нет ничего такого, и потом мы нашли это вино. И был праздник такой маленький", — вспомнил Давид Арахамия.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, когда Украина станет членом НАТО.

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