Ходит на построение и играет гранатами: на фронте появился побратим Патрона – пес Фугас: фото

Военнослужащие 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко показали побратим пса Патрона Фугаса – уникального внештатного психолога бойцов. Он понимает военную дисциплину, играет гранатами, а во время взрывов не пугается, а ведет себя спокойно и не мешает работать защитникам.

Об этом рассказали в Facebook 92-я бригада и Армия Inform.

Он попал к военным еще щенком.

"Нам его привезли ребята с боевой позиции примерно два месяца назад. Тогда он был маленьким комочком вообще, наверное, только родился, а уже застал войну. С самых первых дней, как он появился в нашей роте, все к нему очень привязались и лелеют малыша. Фугас действительно имеет понимание военной дисциплины. Утром просыпается и идет с нами на построение, если мы работаем или передвигаемся на танке, то он тоже постоянно рядом. Когда слышит взрывы, то не пугается, а ведет себя спокойно и не мешает. Недавно мы даже заказали разгрузку для него и присвоили звание "младший сержант", — рассказал командир экипажа и названный отец песика Андрей.

Военный девяносто второй ОМБр Андрей и пес Фугас. Фото: 92-я ОМБр/Facebook.

Военный девяносто второй ОМБр Андрей и пес Фугас. Фото: 92-я ОМБр/Facebook.

По словам командира экипажа, щенка назвали в честь фугасных снарядов, ведь ротный любимец проживает с танкистами. Кроме этого, малыш питается сухпайками, любит спать на коробках от боекомплектов, а любимая игрушка – граната Ф-1.

Пес Фугас. Фото: 92-я ОМБр/Facebook.

"Фугас для нас всех как внештатный психолог. Я знаю, что есть такой вид терапии, когда советуют плавать с дельфинами или начать заниматься конным спортом. У нас эти обязанности на себя взял мой щенок. Бывает так, побратимы возвращаются с боевого выезда, или я тоже устал, голова вся в хлопотах, а он прибегает и веселит всех, дарит безвозмездную любовь и поддержку. Это моментально поднимает настроение и боевой дух", — отметил военнослужащий Андрей.

Напомним, пес Патрон показал свои любимые вышиванки.

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