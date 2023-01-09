"Ходят как напуганные идиоты": военный рассказал о ситуации в Бахмуте и о боях с оккупантами (видео)

Украинский военный рассказал, что по состоянию на понедельник, 9 января, Бахмут продолжает находиться под контролем украинских военных. Однако идут жестокие бои, Россия продолжает отправлять на восточный участок фронта множество мобилизованных в качестве "пушечного мяса".

Об этом он рассказал в TikTok.

"Сейчас, как вы можете слышать, происходит бой. Они лезут и лезут без конца, непрерывно. Но ребята держатся и Бахмут на данный момент наш. Ситуация по Бахмуту такая – все эти новые приехавшие подразделения россиян их бросают в бой, ничего не объясняя, они ходят как напуганные идиоты. На БПЛА видно, что мина пролетает, а он (оккупант – ред.) даже не понимает, что происходит. Сейчас надо эту нечисть выбить, погасить их активность, потом уже будет легче. Поэтому друзья, держим строй, помогайте вы нам, а мы – вам. И все будет Украина", — рассказал солдат ВСУ.

Военные также поблагодарили волонтеров из Украины и Литвы за обеспечение необходимым на фронте, а также других волонтеров, которые поддерживают и обеспечивают различные подразделения Вооруженных сил Украины.

Они также рассказали, что вчера во время боя беспилотник Mavic 3 удачно корректировал огонь по врагу.

"Вчера мы вели бой, и корректировал огонь Mavic, мы отлично отработали", — отметили военные.

Напомним, украинские военные в Бахмуте просят у Минобороны Украины беспилотники Mavic 3, которые сегодня выполняют функции и разведывательных, и ударных БПЛА.

Бои за Бахмут

Российские войска не оставляют попыток окружить Бахмут. Они бросают на штурм города много живой силы и несут большие потери. Украинские военные обороняют город от оккупантов уже почти пять месяцев.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский объехал войска, обороняющиеся в районе Бахмута и Соледара в Донецкой области.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Россия бросает невероятное количество своих солдат на восточный участок фронта, чтобы оправдать мобилизацию, объявленную диктатором Владимиром Путиным в конце сентября 2022 года.

На Бахмутском направлении украинские пограничники отразили пять атак российских оккупантов.

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