"Ходят слухи, что Путин умер": политтехнолог рассказал, зачем диктатору праздновать годовщину войны

Путину нужны кровавые гуляния, чтобы показать россиянам, что все хорошо.
Российский диктатор Владимир Путин должен лично обратиться к Федеральному собранию РФ, чтобы показать, что он еще жив. Диктатор будет хвастаться "успехами" в войне против Украины и ситуацией в России.
Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал политтехнолог Тарас Загородний.
"Послание к Федеральному собранию — это обязанность Путина в формате межэлитного разговора. Сенаторы должны убедиться, что Путин жив. Потому что ходят слухи в Кремле, что диктатор умер, а его роль играет актер. На это выступление он должен явиться лично, не используя двойника — этого требует окружения. Второе — он должен дать месседж элите, потому что они должны понимать, есть ли выход из ситуации, куда движется страна и что будет с их интересами", — сказал Загородний.
Также политтехнолог считает, что на годовщину кровавой войны Путину нужны гуляния, что показать, что у России все хорошо.
"Этим он хочет показать россиянам, что все хорошо, у них сплошные "успехи". Что касается того, объявит ли он мобилизацию или военное положение — сомневаюсь. Они и так могут набирать людей. Границы им не нужно закрывать, а просто подготовить списки мужчин призывного возраста, которым запрещен выезд", — сказал политтехнолог.
Напомним, российский диктатор Путин 21 февраля планирует выступить перед Федеральным собранием.
Также россияне будут отмечать годовщину вторжения в Украину 22 февраля. В Лужниках захватчики планируют организовать настоящий концерт, на который, возможно, приедет и Владимир Путин. На это представление планируют согнать 200 тысяч россиян.
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