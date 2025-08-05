Ходят за ручку и целуются в губы: пленный россиянин о солдатах КНДР

Российские и северокорейские солдаты. Скриншот из пропагандистского видео КНДР

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Пленный россиянин пожаловался на союзников из Северной Кореи и рассказал, что военные КНДР вступают друг с другом в половые отношения.

Видео допроса пленного опубликовал украинский журналист и военный Юрий Бутусов.

«Я видел корейцев, на постоялых дворах, и там их очень много, тысячи три-четыре, наверное. Они живут отдельно, у них своя отдельная столовая, их в русскую столовую не пускают, потому что россияне считают, что они друг друга е**т (занимаются сексом между собой — Ред.)», — рассказал пленный.

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Россиянин утверждает, что северокорейские солдаты якобы не стесняются показывать однополые отношения открыто.

«Я видел, как шли за ручку два корейца, когда мы стояли ждали очередь в столовую. Прежде чем разойтись, они поцеловались. Очень дико было для меня. Взасос причем. Я сначала подумал, что это мужик и баба», — говорит пленный.

Кроме того, россиянин отмечает, что русские и северокорейские солдаты пользуются одной баней, но россияне считают себя «высшим сортом» и брезгуют мыться вместе с корейцами.

«Если моется россиянин, корейца туда не пустят», — говорит оккупант.

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Также он пожаловался, что солдаты КНДР воруют у россиян вещи и даже могут избить.

«Они наглые, они воруют вещи. В один блиндаж даже забежали, отп***или пацана, отобрали у него ноутбук и убежали к себе. А потом кто-чего, они для нас все на одно лицо. Как и мы для них», — рассказывает пленный оккупант о союзниках из КНДР.

Дата публикации 19:04, 05.08.25 Количество просмотров 7 Ходят за ручку и целуются в губы: пленник россиянин о солдатах КНДР

Напомним, что 11 января этого года ВСУ на Курщине впервые взяли в плен двух солдат из Северной Кореи.