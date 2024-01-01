Ходжес дал неутешительный прогноз по членству Украины в НАТО

Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес не настроен оптимистично по поводу результатов Вашингтонского саммита НАТО в 2024 году в контексте приглашения Украины. Однако он подчеркнул, что Альянс станет лучше того же дня, когда примет Украину.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Я не настроен оптимистично – я не слышу высказываний или разговоров, которые указывали бы на то, что в 2024 году в Вашингтоне результат может быть успешнее, чем в 2023-м в Вильнюсе. Я смотрю на Орбана в Венгрии, на Фицо в Словакии – они оба сейчас выполняют кремлевскую работу разными способами внутри ЕС", — прокомментировал генерал.

Годжес также отметил, что Украине нужно действительно помочь одержать победу, потому что это отвечает интересам Америки. Поэтому следует продолжать выступать в поддержку вступления Украины в Альянс.

"НАТО станет лучше того же дня, когда примет Украину. Но я буду честен с вами и моими украинскими друзьями – я сейчас не очень оптимистичен, что мы увидим что-то лучше по сравнению с тем, что мы увидели на саммите НАТО в Вильнюсе", — резюмировал экс-командующий Сухопутными силами США в Европе.

Напомним, Ходжес объяснил, когда Украина получит помощь от США.

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