Ходжес назвал заявления России о "грязной бомбе" "операцией под чужим флагом"

Никто на Западе уже не верит заявлениям из Кремля.

Экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что Россия придумала фейк о "грязной бомбе" Украины для совершения операции под чужим флагом.

Об этом Ходжес рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

Американский генерал заверил, что никто на Западе не верит в российский фейк об "украинской грязной бомбе"

"Никто не верит уже тому, что исходит из Кремля. Авторитет лидеров внутри исчез. Поэтому все сразу понимают, что это операция под чужим флагом, чтобы сделать условия, чтобы, возможно, Россия могла потом обвинить в этом Украину. Конечно, ноль здравого смысла – делать это Украине. Никто не думает об этом, как о серьезной реальной угрозе", – рассказал Ходжес.

Фейк России о "грязной бомбе"

Пропагандисты РФ придумали фейк о том, что Украина будто бы изготовила "грязную бомбу", готовится применить ее на собственной территории и обвинить в этом Москву. Этот фейк взялся распространять глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Так, он устроил карусель телефонных разговоров, обзвонив своих коллег из ряда стран НАТО.

Однако мир не верит в фейк об "украинской грязной бомбе". По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, цель этой лжи – эскалация конфликта.

Заявлениями о "грязной бомбе" Москва хочет надавить на Запад, чтобы тот нажал на Украину для участия в переговорах с РФ. В этом убежден советник Офиса президента Алексей Арестович.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обвинения России такими словами: "Если Россия звонит и говорит, что Украина якобы что-то готовит, значит одно — Россия все это уже подготовила".

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