Ходжес – о достижениях РФ в Украине: "Их флот – отстой, авиация – отстой"

Американский генерал в отставке раскритиковал действия России в Украине даже после того, как вражеские войска захватили Авдеевку – ключевой город на востоке страны.

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес дал жестокую оценку нынешним достижениям России в войне против Украины, сказав, что "их флот – отстой, воздушные силы – отстой, и они потеряли полмиллиона солдат".

Об этом пишет Business Insider.

В статье говорится, что непонятно, откуда Ходжес взял информацию о количестве потерь РФ в живой силе в Украине. Текущие оценки по количеству россиян, ликвидированных или раненых с 2022 года, варьируются от 315 тыс., по данным одного высокопоставленного чиновника в области обороны США, до чуть более 400 тыс., по данным Минобороны Украины.

Также читайте Война РФ против Украины в 2023 году: в НАТО признали свою ошибку

Однако в январе 2024 года Минобороны Великобритании заявило, что Россия находится на пути к потере полумиллиона бойцов до конца года.

В публикации указано, что замечания Ходжеса прозвучали, когда Украина уступила восточный город Авдеевка после жестокой борьбы, которая стоила России потерь более чем в 400 танков, а также много тысяч солдат.

Несмотря на жесткие бои в Украине, Ходжес считает, что вокруг ее борьбы с Россией "слишком много негативизма".

Запад должен "размазать" РФ

Генерал в отставке также сказал, что Западу нужно "размазать" (body slam) Россию, защищая молодую демократию, в которую она вторглась.

"После 10 лет у России были все преимущества, и они до сих пор оккупировали только 18% территории Украины", – сказал Ходжес, имея в виду не только полномасштабное вторжение в 2022 году, но и аннексию Крыма и боевые действия на Донбассе с 2014 года.

Заявления генерала прозвучали в очень опасный для обороны Украины момент. Страна наблюдает колебания международной поддержки, смену военного руководства, и сталкивается с гораздо более многочисленным и лучше обеспеченным врагом.

Также читайте Как Россия избежала банкротства после 2 лет войны в Украине: Business Insider назвало 5 причин

Россия перевела свою экономику на военные рельсы, рискуя долгосрочным экономическим спадом, но повлек временный подъем.

Расходы США на оборону Украины – чрезвычайно экономически эффективны для американских интересов

Ходжес ранее заявил, что расходы США на оборону Украины чрезвычайно экономически эффективны для американских интересов.

"Денежная стоимость незначительна, составляет несколько процентов от наших обычных расходов на оборону, и это обеспечивает огромную ценность денег", – написал он в статье The Telegraph в конце 2023 года.

Он добавил: "Российская сухопутная боевая мощность и значительная часть ее воздушных и военно-морских возможностей были сведены на нет в течение не менее нескольких лет: сдерживание этой боевой мощи нашими обычными методами стоит нам в разы больше".

Читайте главные новости дня:

Несмотря на то, что Украина не смогла достичь значительных территориальных достижений в 2023 году, она продолжала постоянное давление, в частности, на ВВС и ВМС России. В Украине утверждают, что сократили Черноморский флот РФ на треть и по состоянию на 19 февраля сбили шесть российских истребителей всего за три дня.

Ходжес утверждал, что Россия является "слабой изнутри" страной, и что США и Запад должны поддерживать Украину "не из-за страха, а из-за возможности".

"Вот молодая демократическая страна борется за свое выживание, но если Украина добьется успеха, она на десятилетия решит проблемы европейской безопасности", — убежден генерал в отставке.

К слову, по данным Financial Times, РФ планирует набрать в свое войско еще около 400 тыс. новобранцев без объявления всеобщей мобилизации. Кроме того, страна-агрессор восстанавливает свою военную промышленность безумными темпами.

Читайте также: