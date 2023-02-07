Ходжес о новом наступлении России: "Я скептичен по поводу того, что будет что-то значительное"

Американский генерал прогнозирует, что в ближайшие 2-3 месяца РФ использует массу ненатренированных бойцов, чтобы прорвать украинскую оборону.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес скептически относится к тому, что новое наступление России на Украину будет каким-то значительным.

Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала украинского политолога и офицера 1-й отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ Тараса Березовца.

В частности, Ходжес рассказал о не слишком удачно проведенной в России мобилизации.

"Даже если им удалось привлечь 200 или 300 тысяч человек, вопросы логистики остаются открытыми. Даже если им и удалось накопить такую массу живой силы, для наступления нужно оборудование, нужны цепи обеспечения. Поэтому я и скептичен по поводу того, что будет что-то значительное", – объяснил генерал в отставке.

"Но, конечно, что они хотят Украину, и хотят, чтобы все мы нервничали из-за их наступления, занимались этой угрозой, и чтобы Украина не могла сфокусироваться на том, на чем бы она хотела", — подчеркнул Ходжес.

Он также заявил об отсутствии сомнений в том, что Россия попытается бросить в бой новые силы в надежде прорвать украинскую оборону.

Экс-командующий войсками США отметил, что у россиян нет персонала – сержантов и офицеров, которые могли бы полноценно обучать новобранцев.

"Я ожидаю, что в ближайшие 2-3 месяца они (россияне – ред.) предпочтут использование массы не очень натренированных солдат, чтобы прорвать оборону", – прогнозирует Ходжес.

В то же время он обратил внимание, что иметь боеспособных солдат еще не значит иметь боеспособное подразделение.

Высказался американский генерал и о наемниках ЧВК "Вагнер", сказав, что это уже далеко не то подразделение, которым было год назад. Ведь "вагнеровцы" понесли значительные потери на фронте, которые не могут компенсировать.

Напомним, накануне издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ сообщило, что новое наступление России может начаться в течение 10 дней, пока Украина не получила западные танки.

Однако, по мнению экс-главы Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа, для подготовки к новому большому наступлению России требуется от 4 до 6 месяцев.

По мнению военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, широкомасштабного наступления РФ не будет, в то же время со стороны врага следует ожидать увеличения действий наступательного характера по всей линии фронта.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 7 февраля, что россияне в районе 24 февраля "будут пытаться где-нибудь иметь возможность, скажем так, атаковать". Украина готовится к любому развитию событий и понимает, что происходит у врага.

Наступление России уже продолжается, где наиболее горячо и почему "24 февраля" не будет - Александр Мусиенко

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.