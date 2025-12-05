Ходжес объяснил, почему захват Покровска не станет успехом для России

Покровск / © Associated Press

Захват россиянами города Покровск не принесет им значительного успеха, ведь они не будут иметь возможности для дальнейшего продвижения.

Об этом заявил бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес в эфире телемарафона в слоте «1+1».

Генерал считает, что вероятный захват Покровска оккупантами станет лишь тактической победой России, лишенной стратегических перспектив. Он убежден, что россияне не будут иметь возможности развить дальнейшее наступление.

«Если россияне таки захватят Покровск, не думаю, что у них будет возможность как-то этим воспользоваться, пойти дальше. Я не вижу, как они это могут сделать», — сказал Ходжес.

В то же время он отметил, что захват Покровска не будет иметь стратегического значения для хода войны.

«Они могут о чем-то заявлять, но я не думаю, что они это сделают. И значительной разницы в стратегическом смысле для войны оно не будет иметь значения», — акцентировал генерал.

Ранее военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев заявлял, что если Покровск падет, россияне подвинут дальше. По его словам, Покровское направление является приоритетным для России, поэтому там командование страны-агрессора сосредоточило 150 тысяч человек.

В то же время эксперт отметил, что возможности восстановить контроль над Покровском Украина не имеет из-за недостатка оперативных резервов и численности российской группировки на этом участке фронта.

