Ходжес оценил планы Путина воевать на пять лет и выиграть войну: детали

Российский президент-диктатор Владимир Путина готов к многолетней войне. Глава Кремля дал четко дал понять, что "не заинтересован в переговорах до тех пор, пока не достигнет всех своих целей, включающих уничтожение НАТО и Украины".

Такое мнение в интервью Sestry высказал экскомандующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Он перевел экономику РФ на военные рельсы, хотя их экономика находится в огромном затруднении, а оборонная промышленность испытывает множество проблем. Знаете, ему не нужно беспокоиться о том, что думают россияне, потому что он не участвует ни в каких легитимных выборах. Ему не нужно беспокоиться о том, что СМИ бросят ему вызов. Я думаю, он знает, что его политическое будущее связано с успехом борьбы против Украины. Поэтому он потратит столько жизней россиян, сколько потребуется, чтобы сделать все, что ему нужно", – подчеркнул Ходжес.

По его словам, диктатор Путин не сможет продолжать сражаться в течение пяти лет. Ходжес убежден, если война будет продолжаться, то РФ терпит крах раньше Украины.

"Их экономика в очень плохом состоянии. Если бы Запад лучше работал над санкциями и изолировал Россию, отделив ее от Ирана, от Китая, от Северной Кореи, я думаю, что даже российский народ не смог бы мириться с войной и продолжать ее... Люди вокруг Путина, все олигархи, они теряют свои деньги. Они знают, что им некуда деваться. Промышленность уничтожается", — отметил генерал.

Ходжес также отметил, что количество жертв среди оккупантов уже превысило 330 тысяч убитыми и ранеными.

"Это не значит, что они не могут призвать больше тел. Но я не думаю, что они смогут продолжать то, что делают сейчас, особенно если Запад наконец-то поймет, что победа Украины в наших интересах. И это не благотворительность для Украины, это для нашей выгоды", — подчеркнул Ходжес.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин предупредил Китай, что РФ будет воевать с Украиной 5 лет. Также он заверил, что в конце концов победит.

Читайте также: