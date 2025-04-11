Ходжес поразил прогнозом, что Буданов сделает с Крымским мостом

Генерал-лейтенант США в отставке, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес / © Getty Images

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Генерал-лейтенант США в отставке, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что Украина способна разрушить Крымский мост настолько, чтобы им было невозможно больше пользоваться. Ходжес убежден, что начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов так и поступит.

Об этом американский генерал-лейтенант в отставке сказал в интервью «Радио Свобода».

Он ответил на вопрос, есть ли у Украины возможность нанести новый удар по Крымскому мосту и разрушить его до такой степени, что тот стал непригодным для использования.

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«Я бы сказал, что генерал Буданов так и сделает, когда будет готов«, — убежден Ходжес.

Он напомнил о своей неоднократно озвученной позиции о том, что Крым является решающей территорией этой войны.

«Если Россия потеряет Крым, который она незаконно аннексировала еще в 2014 году, если она окончательно его потеряет — это то, что имеет самое большое значение, это самое большое значение для россиян. И поэтому ключ к Крыму — это сначала изоляция. И это конечно означает, что нужно вывести из строя мост, а также разорвать сухопутный доступ», — рассказал экс-командующий армии США в Европе.

В этом контексте он отметил, что Украина продолжает развивать свои возможности, но разрушить Крымский мост одной ракетой или дроном не удастся.

«Они (украинцы — ред.), безусловно, имеют беспилотники и оружие, которое может достигать так далеко. Но это займет… Я имею в виду, что это огромный мост. Огромный. Вы не разрушите этот мост одной ракетой или одним беспилотником. Он значительный, и для этого понадобится значительное количество взрывчатки«, — объяснил Ходжес.

Он добавил, что россияне об этом знают, установили вокруг моста множество средств защиты. В то же время генерал-лейтенант акцентировал, что история полна примеров, когда войскам удавалось преодолеть хорошо защищенные постройки и вывести их из строя.

«И я думаю, что если кто-то в мире может это сделать, то это будет Украина, и они сделают это, когда придет нужное время. И у них все готово. Я с нетерпением буду ждать этого дня, но я не могу сказать вам, как именно они это сделают, потому что если это будет какая-то хитрая операция, то для этого нужно много средств, чтобы это сделать», — резюмировал экс-командующий армией США в Европе.

Напомним, ранее в апреле командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что Крымский мост — сложная мишень, но он дальше остается одной из приоритетных целей для украинских военных.