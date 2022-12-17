Ходжес прокомментировал заявление Залужного о новом наступлении россиян в феврале

Россияне не будут начинать свое повторное массированное наступление на Украину в феврале, несмотря на прогнозы Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Такое мнение высказал американский генерал в отставке Бен Ходжес.

Он заявил, что россияне не смогут до февраля собрать достаточную группировку войск для серьезного наступления, тем более сделать ее должного качества.

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Таким образом, Ходжес прокомментировал заявление Залужного, который говорил, что Россия собирает 200-тысячное войско для повторного наступления на Киев через территорию Беларуси.

Ходжес считает, что последняя волна мобилизации в России была провальной.

Кроме того, американский генерал добавил, что преувеличение потенциала наступательных войск России играет на руку ищущим отговорки, чтобы прекратить поддержку Украину.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 декабря сказал, что, по его мнению, Россия мобилизует 200 тысяч новых военных и может попытаться захватить Киев уже в январе.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовится к длительной войне в Украине, и те, кто поддерживает Киев в НАТО, должны продолжать посылать оружие, пока президент РФ Владимир Путин не поймет, что он не может победить на поле боя.

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