Война
505
2 мин

Ходжес заявил о переломе в войне в Украине: на чьей стороне преимущество

Украина способна выиграть войну на истощение против России. Теперь это начинают понимать даже на Западе.

Анастасия Павленко
Бен Ходжес

Бен Ходжес / © Associated Press

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что в войне России против Украины наступил переломный момент в пользу Киева. По его мнению, это постепенно начинают понимать как в Европе, так и в Вашингтоне.

Об этом он сказал в интервью «Укринформ».

«Европа, кажется, все больше понимает и ценит то, что ее безопасность зависит от успеха Украины», — отметил экс-командующий.

В то же время Ходжеса разочаровывает, что республиканская администрация США не видит в России врага, «плохого парня», и колеблется с помощью Украине, а это могло бы обезопасить Европу на поколение вперед.

Генерал в отставке предполагает, что эта администрация видит, даже если еще не признает этого, что в войне наступил перелом в пользу Украины.

По его мнению, на данном этапе главное, что могут сделать западные партнеры — это инвестировать в оборонную промышленность Украины, которая развила очень хорошие возможности.

Ситуация на фронте — последние новости

Последние месяцы на фронте обернулись для Кремля серьезным провалом: Силы обороны сумели фактически сковать многочисленные силы оккупантов благодаря технологическому и тактическому прорыву.

Как отмечает военный аналитик Франц-Штефан Гади, Украина, безусловно, находится в более сильной позиции, чем многие ожидали. Но война предполагает циклы адаптации и вопрос в том, сможет ли Россия найти ответы на улучшение ситуации для Украины. «На данном этапе войны мы можем с уверенностью смотреть только на несколько недель вперед», — говорит он.

Накануне в США назвали возможные сроки окончания войны в Украине. Эксперты заявили о возможном переломе в войне РФ против Украины уже в этом году.

