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"Х**лы наступление готовят — будем отступать": разведка перехватила разговор оккупанта на Херсонщине

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Просмотры
1567
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"Х**лы наступление готовят — будем отступать": разведка перехватила разговор оккупанта на Херсонщине

Скриншот с видео

Солдат предполагает, что может не успеть отступить.

Военнослужащий России на Херсонском направлении в разговоре с сестрой рассказал о том, что готовится сдавать позиции перед наступлением ВСУ.

Об этом говорится в перехваченной телефонной беседе оккупанта, обнародованном ГУР МО Украины.

"Здесь х**лы наступление готовят. Будем отступать, если успеем, если нет, то всем хана", — сказал солдат.

"Здесь новости плохие. Я же говорю: х**лы наступают. Пока мы единственные остались", — добавил военный.

Он добавил. что отступать планируют через день-два, но пока ждут приказ. Относительно количества оставшихся "в ожидании" военных он отметил, что их 100-150.

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По состоянию на утро 24 октября в Украине ликвидировали 67070 оккупантов, сбили 270 самолетов и 243 вертолета.

В ВСУ сообщили, что на южном направлении на прошлой неделе украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52 с помощью пулемета.

22 октября, около 12:00, Воздушные силы ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 в Херсонской области

7 октября ВСУ сбили очередной российский вертолет. Вражеский "Аллигатор" направлен на Южном направлении фронта.

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Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
1567
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