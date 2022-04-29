Холера, дизентерия, эшерихиоз: жителям Мариуполя грозит массовое распространение инфекционных заболеваний

В Мариуполе местным жителям грозит распространение инфекционных заболеваний.

Город остается заблокированным российскими оккупантами почти два месяца. Сейчас в разрушенном россиянами Мариуполе — средневековые условия жизни.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Россияне не позволяют эвакуировать мирных жителей и доставить гуманитарные грузы, лишая людей доступа к базовым потребностям. Тысячи мариупольцев вынуждены прятаться в подвалах, укрытиях и бункерах, убегая от ракетных обстрелов и авиационных бомбардировок, где они не видят солнечного света, не имеют чистой воды и сбалансированного питания", — отметила омбудсмен.

Она напомнила, что Украине уже удалось эвакуировать более 100 тысяч жителей Мариуполя, но почти 120 тысяч не могут уехать из-за действий армии РФ

Так, только на ночь 28 апреля российские войска совершили 50 авиаударов, применяли фосфорные бомбы, ракеты, артиллерию.

"Мариупольцы находятся под систематическими обстрелами, в полном информационном вакууме. Они истощены голодом и постоянными угрозами", — пишет Денисова.

По предварительным оценкам, в Мариуполе с 1 марта погибли более 22 тысяч мирных жителей. По меньшей мере 15 тысяч пожилых людей и с хроническими заболеваниями могут умереть, ведь в заблокированном городе катастрофическая нехватка лекарств, пищи и питьевой воды.

Омбудсмен предупредила, что около 100 тысяч мариупольцев угрожает смертельная опасность еще и из-за невыносимых условий жизни и антисанитария:

под завалами разлагаются тысячи трупов ;

; централизованное водоснабжение отсутствует;

мусор не вывозят (ибо ничем) более полутора месяцев;

очистные сооружения канализации и насосы не работают.

"Температура воздуха уже сейчас достигает 20 градусов. На фоне потепления, подъема грунтовых вод и при отсутствии медицинской помощи городу грозит резкое ухудшение эпидемиологической ситуации", — подчеркнула она.

В частности, речь идет об угрозе распространения опасных инфекций – холеры, дизентерии, эшерихиоза, которые вызывают тяжелые формы заболеваний и приводят к смерти пожилых людей, маленьких детей и лиц с ослабленным иммунитетом.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, сейчас в разрушенном городе средневековые условия жизни. Нужна немедленная и полная эвакуация.

Ранее украинские защитники Мариуполя рассказали о беспощадном обстреле "Азовстали" и новых ранениях и потерях.

Читайте также: