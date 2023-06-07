Холера и гепатит А на очереди: ученый рассказал о новых угрозах после подрыва дамбы Каховской ГЭС

Территории, которые оказались под водой после подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС, не просто затопленные, а уже и загрязненные. Из-за этого появился очень высокий риск распространения инфекционных заболеваний.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал директор Института водных проблем и мелиорации Нацакадемии аграрных наук Михаил Яцюк.



"Вода, которая сошла с водохранилища – она напиталась химическим и токсичным загрязнением, тяжелыми металлами. Эти площади с экологической точки зрения загрязнены. Уровень загрязнения можно будет определить путем лабораторного мониторинга после того, как вода сойдет. Есть много средств для очистки, но нужно понимать, что там активная зона боевых действий и есть проблемы с доступом. Есть еще одна огромная проблема — загрязняются подземные воды, потребляемые местным населением", — рассказал Михаил Яцюк.

По его словам, есть высокая вероятность того, что урожай на затопленных и подтопленных территориях тоже уже загрязнен.

Кроме этого специалист обращает внимание на то, что следствием подрыва дамбы может быть загрязнение Черного моря, в том числе – вблизи Одессы.

"Из водохранилища уже вытекло 2,5 миллиарда кубических метров воды, в ближайшие дни будет еще утекать. То есть будет загрязнение Черного моря. Учитывая направление движения, будет загрязняться Одесское Причерноморье. Мы это увидим визуально. Однозначно будет загрязнение нефтепродуктами, это значит, что будут соответствующие пятна. Но есть и группа тяжелых металлов, токсичных веществ, которые визуально увидеть невозможно только во время лабораторного исследования", — говорит Михаил Яцюк.

К этому он добавляет следующее: "Серьезно пострадала флора и фауна, попавшая в этот поток воды. Скорее всего, это движение завершится в Черном море. Все отложится на дне. Хуже будет, если остановится где-нибудь у Одессы. Когда в море попадает такая пятно из нефтепродуктов, то для него это чрезвычайно огромное негативное влияние. Вся аквакультура может погибнуть.

По словам Михаила Яцюка, рыба и остатки биоорганизмов попали на пойму.

"Сейчас может начаться процесс гниения, токсикации. Это уже не первичное, а вторичное загрязнение", — уточняет он.

Из-за затопления ГЭС может появиться риск развития инфекционных заболеваний / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Как следствие – холера и гепатит А

О рисках возникновения инфекционных болезней Михаил Яцюк говорит, что они крайне высоки.

"Риск возникновения инфекционных болезней очень высок. Дело в том, что сейчас для этого очень благоприятная ситуация из-за температуры воздуха, жара. Очень быстро могут распространиться холера, ротавирусы, гепатит А. Все это вполне вероятно. Что касается времени, из-за которого такие болезни могут с Минимизировать риски возможно, если провести с населением соответствующую информационную работу Первое, что необходимо сделать – обеспечить население питьевой водой Если граждане будут использовать местные источники воды, то риски возрастают в разы .Если безопасных источников нет, то нужно элементарно кипятить воду, очищать ее", — рекомендует Яцюк.

Херсонщину підтоплює через теракт Росії на Каховській ГЕС.

Угроза для ЗАЭС все же есть

По словам Михаила Яцюка, угрозы для Запорожской АЭС есть.

"Но я оцениваю их как не слишком высокими. Прямой угрозы нет, но если не будут найдены альтернативные варианты для системы охлаждения, то риски будут расти. Сейчас ситуация контролируемая", — уточняет Яцюк.

Напомним, что кафиры могли завозить на Каховскую ГЭС взрывчатку грузовиками.

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