Холод и разрушение: в Мариуполе местные массово жалуются на действия россиян и возвращение к 90 годам

Местные жители временно оккупированного Мариуполя все чаще проявляют свое недовольство коллаборантами. Они жалуются, что россияне вернули город в 90-е годы.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.

Как отмечается, в городе вместо обновления, которое обещали российские оккупанты — холод в квартирах, разрушенный частный сектор и бюрократический ад.

"Безвластие, не достучаться ни до кого, люди без крыши над головой, квартиры не дают, частный сектор вообще не нужен ни кому, выживай, как хочешь, администрации два дня в неделю прием по пару часов, людей тьма и еще по талонам", – пишут местные жители.

В то же время, так называемая администрация проводит сессию, где основной вопрос – избрание заместителей фейкового мэра Моргуна. Мариупольцев это возмутило.

“Правильно ли нужно понимать: абсолютно провальный старт отопительного сезона в городе – не основной вопрос. Полнейший беспредел подрядчиков, которые "ремонтируют" дома — не основной вопрос. Бюрократический ад в Мариуполе – не основополагающий вопрос”, — пишут жители в местных пабликах.

Напомним, что у оккупантов в Мариуполе возник дефицит топлива из-за наступления на Авдеевку.

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