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"Холодноярцы" показали фото из Соледара: как живет город, ставший эпицентром боевых действий

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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© 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Воины-"холоднояровцы" 93-й бригады надежно держат удар и не дают захватчикам взять Соледар, несмотря на все атаки.

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" показали, как живет несокрушимый город Соледар в Донецкой области, который превратился в линию фронта.

Эмоциональные фото опубликовала пресс-служба бригады.

Соледар расположен вблизи Бахмута в Донецкой области. Сейчас это самое тяжелое и жестокое направление на фронте, один из эпицентров боевых действий с оккупантами. Россияне день за днем методически уничтожают город обстрелами и бросают в атаку сотни бойцов "пушечного мяса".

Воины-"холоднояровцы" 93-й бригады надежно держат удар и не дают захватчикам взять город.

"В Соледаре совсем нет выгод — ни воды, ни света, ни газа. Тем не менее, там до сих пор живут и выживают гражданские жители", — отметили в пресс-службе бригады.

Напомним, что Донецкую область, в частности Бахмутское направление, уже несколько месяцев подряд отмечают как одно из самых сложных.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что Бахмут — это самое жестокое и агрессивное направление.

В МВД рассказали, что оккупанты застилают телами землю и двигаются дальше, отчаянно пытаясь прорваться к Авдеевке и Бахмуту.

Фото украинских позиций под Бахмутом сравнили с условиями боев Первой мировой. Украинские защитники вынуждены жить в окопах, где воды до колен, а вокруг — просто выжженная земля, даже лесопосадки превратились в поломанные щепы.

Тела оккупантов возле Бахмута гниют в окопах, а командование РФ даже не планирует их забирать.

Карта войны на 29 ноября: враг пытается наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях

Карта войны на 29 ноября: враг пытается наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях

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Дата публикации
Просмотры
2162
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