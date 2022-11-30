"Холодноярцы" показали фото из Соледара: как живет город, ставший эпицентром боевых действий

Воины-"холоднояровцы" 93-й бригады надежно держат удар и не дают захватчикам взять Соледар, несмотря на все атаки.
Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" показали, как живет несокрушимый город Соледар в Донецкой области, который превратился в линию фронта.
Эмоциональные фото опубликовала пресс-служба бригады.
Соледар расположен вблизи Бахмута в Донецкой области. Сейчас это самое тяжелое и жестокое направление на фронте, один из эпицентров боевых действий с оккупантами. Россияне день за днем методически уничтожают город обстрелами и бросают в атаку сотни бойцов "пушечного мяса".
Воины-"холоднояровцы" 93-й бригады надежно держат удар и не дают захватчикам взять город.
"В Соледаре совсем нет выгод — ни воды, ни света, ни газа. Тем не менее, там до сих пор живут и выживают гражданские жители", — отметили в пресс-службе бригады.
Напомним, что Донецкую область, в частности Бахмутское направление, уже несколько месяцев подряд отмечают как одно из самых сложных.
Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что Бахмут — это самое жестокое и агрессивное направление.
В МВД рассказали, что оккупанты застилают телами землю и двигаются дальше, отчаянно пытаясь прорваться к Авдеевке и Бахмуту.
Фото украинских позиций под Бахмутом сравнили с условиями боев Первой мировой. Украинские защитники вынуждены жить в окопах, где воды до колен, а вокруг — просто выжженная земля, даже лесопосадки превратились в поломанные щепы.
Тела оккупантов возле Бахмута гниют в окопах, а командование РФ даже не планирует их забирать.