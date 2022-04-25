Хоронили местные за еду: под Мариуполем нашли еще одну братскую могилу

Под Мариуполем, в поселке Старый Крым, обнаружена еще одна братская могила.

Это уже третье место массового захоронения у блокадного города.

Как сообщила пресс-служба городского совета в Telegram, спутник зафиксировал выкопанные траншеи на территории Старокрымского кладбища. Также опубликованы соответствующие фото.

"Они появились 24 марта – после того, как поселок был оккупирован россиянами. На спутниковом снимке Planet можно увидеть, что они 60-70 метров в длину", – говорится в сообщении.

Отмечается, что уже через две недели, на снимке от 7 апреля, место захоронения увеличилось. Часть траншей – зарыта.

"24 апреля были зафиксированы новые траншеи. Протяженность места массового захоронения увеличилась более 200 метров", — отмечают в горсовете.

Также ситуацию прокомментировал мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Он отметил, что власти известно об этих братских могилах, поскольку россияне привлекают для захоронения местное население за еду.

"Они нам и сообщили, что надо "трудочас" наработать, чтобы тебе дали еду, воду… Сейчас в Мариуполе недостаточно гуманитарки, которую они завозят, поэтому люди вынуждены это делать", — отметил городской голова.

Напомним, не так давно в поселке Виноградное обнаружили еще одну братскую могилу, в которой может быть похоронена, по меньшей мере, тысяча мирных горожан, убитых россиянами.

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