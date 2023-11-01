"Хороним ежедневно": оккупант жалуется на пополнение из "зоны", которое приходится утилизировать (перехват)

Военнослужащий РФ жалуется, что им нечем стрелять, а также находится под впечатлением больших потерь своих однополчан.

В новом перехвате разведки российский оккупант жалуется на большие потери, в частности наемников ППК "Вагнер" и нехватку боеприпасов.

Аудиозапись разговора опубликовала пресс-служба ГУР.

Перехват разговора россиянина свидетельствует, что солдатам РФ "нечем стрелять".

"Приходит п**дец. много раненых, бл*ть, много госпиталей", — говорит солдат.

По его словам, армии РФ не хватает снарядов и вообще "стрелять нечем".

"За**ались хоронить", — жалуется россиянин. Так что праздника, по его словам, не будет.

Он также сообщает, что в армию привлекают все больше "зеков из зоны".

"Пачками идут. Поэтому приходит п**дец", — добавляет оккупант.

Напомним, в прошлом перехваченном разговоре солдат РФ жаловался, что состояние своей армии. Он отмечал, что она осталась на уровне СССР, а у украинцев "все круче".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.