"Хороним ежедневно": оккупант жалуется на пополнение из "зоны", которое приходится утилизировать (перехват)

Военнослужащий РФ жалуется, что им нечем стрелять, а также находится под впечатлением больших потерь своих однополчан.
В новом перехвате разведки российский оккупант жалуется на большие потери, в частности наемников ППК "Вагнер" и нехватку боеприпасов.
Аудиозапись разговора опубликовала пресс-служба ГУР.
Перехват разговора россиянина свидетельствует, что солдатам РФ "нечем стрелять".
"Приходит п**дец. много раненых, бл*ть, много госпиталей", — говорит солдат.
По его словам, армии РФ не хватает снарядов и вообще "стрелять нечем".
"За**ались хоронить", — жалуется россиянин. Так что праздника, по его словам, не будет.
Он также сообщает, что в армию привлекают все больше "зеков из зоны".
"Пачками идут. Поэтому приходит п**дец", — добавляет оккупант.
Напомним, в прошлом перехваченном разговоре солдат РФ жаловался, что состояние своей армии. Он отмечал, что она осталась на уровне СССР, а у украинцев "все круче".
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