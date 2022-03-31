Хоронят прямо во дворах: в Ирпене под взрывами обнаружили 14 тел погибших людей

Оккупанты продолжают обстреливать Ирпень.

В Ирпене Киевской области, несмотря на постоянные вражеские обстрелы, все же удалось запаковать и передать в морг на экспертизу 14 тел погибших.

Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов в эфире Всеукраинского телемарафона.

По его словам, оккупанты продолжают обстрелы, фиксируются и прилеты вражеских мин 120 калибра, разрывы. За прошедшие сутки рабочей группе в Ирпене удалось все же найти 14 тел погибших, упаковать их и передать моргу.

"Под руководством председателя Киевской ОВА Александра Павлюка мы отработали механизм поиска и фиксации тел погибших, прежде всего, отрабатываем Ирпень. Вчера эта специальная группа работала, обязательно мы приобщаем следователей, они делают первичный осмотр, оставляем спецназовцев, взрывотехников…, обычно привлекаем ГСЧС. После осмотра упаковываем указанное тело и передаем людей на безопасную территорию, где оно напрямую доставляется в судебно-медицинскую экспертизу", — сказал он.

Небитов добавил, что Нацполиция будет пытаться обобщить данные обо всех погибших, в том числе тех, кто самовольно похоронен во дворах.

"Сейчас от граждан стала поступает такая информация по погребению таких тел во дворах. Мы отмечаем, что очень много самовольных захоронений, и мы понимаем, что для нас, полицейских, будет много работы по эксгумации этих тел, установлению лиц. И в дальнейшем будем стараться эту информацию обобщать, чтобы дать родственникам увидеть, где тела их погибших близких и дать возможность нормально по-христиански похоронить", — сказал Небитов.

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