«Хорош бегать от армии – время летать!»: Мадяр объявил масштабный набор в Силы Беспилотных Систем - 15 тысяч вакансий

Командующий Сил Беспилотных Систем Роберт «Мадяр» Бровди в креативном ролике «Хорош бегать от армии – время летать!» заявил о расширении СБС до 5% от украинской армии и объявил масштабный набор рекрутов: 12 подразделений открыли более 15 тысяч вакансий, половина которых – специальности из мирной жизни.

«СБС – это работающая система, и ее следует масштабировать. Настало время наращивать применение. Нас будет 5%. Дроны ждут пилотов, а не наоборот. Объявляю набор в состав СБС. Более 15 000 вакансий, половина которых – специальности из мирной жизни. Электроники и программисты. Конструктора и проектные менеджеры. Мастера на все руки и, конечно, – операторы дронов. Ты нужен здесь и сейчас. Хорош бегать – время летать, стирая оккупанта. Набирай три буквы в интернете – СБС. И присоединяйся к одному из 12 подразделений «птахів», – обратился «Мадяр» к украинцам.

Он подчеркнул, что хотя СБС составляют всего 2% от армии, каждая третья уничтоженная цель – на их счету.

«Дрон стал основным средством современной войны. Червяк лезет и ложится в промышленных объемах. За 4 месяца – 113 307 подтвержденных уничтоженных целей на счету СБС. У техники нет шансов. НПЗ горят регулярно. Бензин на болотах становится дефицитной жидкостью, а газ и нефть быстросгораемыми. СБС – всего 2% от армии. Но каждая третья цель уничтожена СБС. Каждый третий червяк отпет СБС. А будет – каждый второй», - подчеркнул «Мадяр».

Ознакомиться с вакансиями и присоединиться к СБС можно по ссылке.

Или оставить заявку по телефону: 0 800 207 332