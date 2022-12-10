"Хорошая бавовна была": ВСУ уничтожили модный российский комплекс ПВО Бук-М3

ВСУ удачно попали по российской установке Бук-М3 в Пологовском районе Запорожской области.

Украинские защитники уничтожили российский комплекс ПВО Бук-М3.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

"Хорошая бавовна была в Пологовском районе! С помощью одного из высокоточных образцов вооружения, предоставленных нам нашими партнерами, была уничтожена установка Бук-М3 вблизи населенного пункта Веселое", — говорят в ВСУ.

В результате уничтожена сама установка и трех оккупантов из расчета комплекса. Защитники добавляют, что дальность до цели была около 60 км.

Следует отметить, что, по словам россиян такой установке "аналогов нет".

Напомним, в субботу, 10 декабря, в Сети опубликовали видео, как российский штурмовой самолет Су-25 совершает аварийную посадку без выпуска шасси.

На видео самолет российских оккупантов с символами Z приземляется на аэродроме без выпуска шасси. После столкновения с полосой вокруг самолета вздымаются искры.

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