Хорошая новость из Мариуполя: еще двое саперов "ДНР" подорвались в "Азовстали"

Хорошая новость из Мариуполя: еще двое саперов "ДНР" подорвались в "Азовстали"

При разминировании "Азовстали" взорвались уже шесть российских захватчиков.

Еще двое саперов российских оккупантов из так называемой "ДНР" подорвались на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом 25 мая сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Оба тяжелые, и наши из больницы говорят, без вариантов. Хорошая новость. Азовсталь продолжает драться даже сейчас. Мариуполь. Несокрушимый и Непокоренный", — написал он.

Напомним, накануне при разминировании "Азовстали" четыре российских сапера подорвались на мине. Один в тяжелом состоянии, два средней тяжести, еще один получил легкие ранения.

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