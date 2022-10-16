Хорошая прожарка оккупантов: в Херсонской ОВА рассказали об успехах ВСУ возле Берислава

На Херсонском направлении оккупанты паникуют. Захватчики бегут из Берислава и увозят оттуда своих раненых.

Об этом рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире телеканала FREEДОМ.

"Вчера у оккупантов началась паника. Наши Вооруженные силы в районе Берислава как раз начали делать очередную хорошую прожарку оккупантам, и это такое, знаете, начало завершения контрнаступательных действий. Потому что Берислав и Веселое – стратегические цели. Наши ВСУ вчера утром уничтожили две системы ПВО в Бериславском районе, в Каховском. И отработали очень четко авиацией. У коллаборанта Стремоусова началась паника, он начал заикаться", – сообщил Хлань.

По словам советника главы Херсонской ОВА, предатель Стремоусов сбежал в Геническ, хотя ФСБ скорее всего заставит его вернуться обратно в Херсон.

По мнению политика, оккупанты и коллаборанты понимают неизбежность наступления ВСУ, поэтому для них остается единственный выход – бежать.

"Вот, будем наблюдать сегодня, что же там происходит у оккупантов и коллаборантов. Паника, безусловно, паника. Они понимают, что продвижение Вооруженных сил не остановить. Деоккупация идет, с каждым днем продвигается. То есть наши Вооруженные силы от Дудчан вчера начали продвижение и как раз очень сильно "накрывали" Берислав, такова была артподготовка. Ну, нужно понимать, что оккупантам нужно убираться быстрее, если хотят остаться в живых", — отметил Хлань.

Советник главы Херсонской ОВ подчеркнул, что Берислав – стратегически важный, ведь с него по сути начинается контроль над дамбой Каховской ГЭС.

"На дамбе Каховской ГЭС россияне сделали несколько перекидных мостов, засыпали часть шлюзов. Но наши ВСУ держат огневой контроль на подступах к Каховской ГЭС. Сейчас они вывозят своих раненых из Берислава", – говорит представитель ОВА.

По его мнению, когда украинские военные возьмут под контроль Берислав и Каховскую ГЭС, до Дарьевки смогут зачистить правобережную территорию Херсонщины от оккупантов. А за Дарьевкой уже сразу Херсон – в 20 километрах.

"То есть получается, что Херсон уже будет в кольце 20-километрового действия. И по Лиманскому направлению, от Таврического и Потемкино... Остается только Николаевское направление, но мы там на подступах к Херсону. Позиции оккупантов становятся ничтожными", — подытожил Хлань.

Контрнаступление на юге: что известно

Напомним, что ВСУ медленно, но уверенно продвигаются на юге, освобождая наши территории. Сегодня, 16 октября, в Херсонской области ВСУ уничтожили два состава боеприпасов российских кафиров.

В ОП сообщили, что ВСУ уже деоккупировали более 60 населенных пунктов в Херсонской области. Оккупанты так быстро убегали, что покинули целые арсеналы боеприпасов.