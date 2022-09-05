"Хорошая вещь MLRS": Зеленский рассказал об уничтожении склада ракет РФ, которыми бомбили Харьков

Президент сообщил, что ВСУ и дальше уничтожают склады, базы, переправы и штабы оккупантов.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские защитники уничтожили вражеский состав, где хранились ракеты, которыми бомбили Харьков.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении вечером 5 сентября.

Зеленский заверил, что ВСУ продолжают "последовательно, очень тщательно и аккуратно" уничтожать склады, базы, переправы, штабы оккупантов.

"Российская армия пришла на территорию Украины, не дожидаясь сопротивления. А сбежит отсюда, не имея никакой другой надежды на спасение", — сказал он.

Зеленский в очередной раз поблагодарил украинских защитников и защитниц, разведку, СБУ, которые делают все, чтобы оккупантам ежедневно становилось все сложнее находиться в Украине.

Также он поблагодарил жителей временно оккупированных территорий, которые помогают украинской армии уничтожать объекты захватчиков.

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"А особенно хочу сегодня поблагодарить бойцов одной из наших реактивных артиллерийских бригад, которые своим точным огнем уничтожили именно тот российский склад, из которого кафиры брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова. Хорошая вещь MLRS. Спасибо, наши герои!", — добавил глава. государства.

Президент заверил, что оккупанты обязательно получат ответ и за сегодняшний ракетный удар по Кривому Рогу, и за постоянные обстрелы Зеленодольска, обстрелы Никополя, Черниговской и Сумской областей, Харьковщины, городов Донбасса и всей нашей территории.

Напомним, что Владимир Зеленскийпровел итоговый разговор с Борисом Джонсоном.

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