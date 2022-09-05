"Хорошая вещь MLRS": Зеленский рассказал об уничтожении склада ракет РФ, которыми бомбили Харьков

Президент сообщил, что ВСУ и дальше уничтожают склады, базы, переправы и штабы оккупантов.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские защитники уничтожили вражеский состав, где хранились ракеты, которыми бомбили Харьков.
Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении вечером 5 сентября.
Зеленский заверил, что ВСУ продолжают "последовательно, очень тщательно и аккуратно" уничтожать склады, базы, переправы, штабы оккупантов.
"Российская армия пришла на территорию Украины, не дожидаясь сопротивления. А сбежит отсюда, не имея никакой другой надежды на спасение", — сказал он.
Зеленский в очередной раз поблагодарил украинских защитников и защитниц, разведку, СБУ, которые делают все, чтобы оккупантам ежедневно становилось все сложнее находиться в Украине.
Также он поблагодарил жителей временно оккупированных территорий, которые помогают украинской армии уничтожать объекты захватчиков.
"А особенно хочу сегодня поблагодарить бойцов одной из наших реактивных артиллерийских бригад, которые своим точным огнем уничтожили именно тот российский склад, из которого кафиры брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова. Хорошая вещь MLRS. Спасибо, наши герои!", — добавил глава. государства.
Президент заверил, что оккупанты обязательно получат ответ и за сегодняшний ракетный удар по Кривому Рогу, и за постоянные обстрелы Зеленодольска, обстрелы Никополя, Черниговской и Сумской областей, Харьковщины, городов Донбасса и всей нашей территории.
Напомним, что Владимир Зеленскийпровел итоговый разговор с Борисом Джонсоном.
Читайте также: