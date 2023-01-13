Хорошие новости из Соледара: боец ВСУ рассказал, что в части города удалось оттеснить оккупантов (видео)

Бойцы ВСУ сообщили, что в Соледаре 13 января продолжаются тяжелые бои и украинские войска не отошли от города, а наоборот оттеснили оккупантов в части населенного пункта.

Об этом в видеообращении рассказал командир отдельной тактической группы аэроразведки с позывным "Мадяр".

Боец призвал украинцев не распространять российскую пропаганду о том, что ВСУ якобы отошли от Соледара.

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"Перестаньте поддерживать тот с*ач и ту пропаганду русскую относительно Соледара, отброса войск ВСУ на неопределенную дистанцию. Идут ожесточенные бои прямо сейчас: сегодня, пятница, 13 января, 14 часов 30 минут. Мы – над центром Соледара (показывает видео с дрона над городом – ред.). Мы видим все передвижения под*рья", – описал ситуацию украинский военный.

Он отметил, что Силам обороны удалось вынудить врага отступить в части Соледара.

"Есть хорошие новости от части населенных пунктов, из которых они пробовали обходить Соледар, в части которого происходят сейчас интенсивные стрелковые бои, артбатл. Удалось войску ВСУ оттеснить врага и он был вынужден отступить достаточно большими силами штурмовиков. Мы это все сопровождаем, снимаем и наносим соответствующие поражения по врагу", – рассказал "Мадяр".

Он также подчеркнул, что распространяемая сейчас волна деморализации ничего хорошего не принесет. Боец заверил, что ВСУ достаточными силами стоят в крепкой эшелоновой стенке защиты. Да, отряды "Вагнера" постоянно штурмуют, но "Мадяр" заметил, что защитникам чихать на планы врага. Украинские бойцы качественно выполняют свою работу.

"Имейте терпение, а мы имеем честь делать свою работу", — резюмировал командир отдельной тактической группы аэроразведки.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, ранее командование российских войск объявило о якобы захвате Соледара, однако в ВСУ официально опровергли эту информацию и сообщили о продолжении боев в городе.

Заметим, что по данным Офиса президента Украины, Россия могла потерять под Бахмутом и Соледаром до 20 тыс. бойцов.

Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал 12 января, что защитники Соледара должны получить дополнительную бронетехнику, снаряды и стрелковое оружие.

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