"Хорошие новости – отправляют в тыл": СБУ перехватила очередной разговор оккупанта с женой

Связано это с огромными потерями армии РФ.
Российские оккупанты постепенно осознают происходящее и уже не верят в быстрое завершение войны. Хорошей новостью для себя считают отправку в тыл.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как стало известно, украинские спецслужбы перехватили разговор оккупанта, который рассказывал своей жене, что рад тому, что его переводят в тыл. Связано это с большими потерями армии РФ.
“Из оперативных соображений мы публикуем только отдельные элементы разговора. Однако и они позволят понять интеллектуальный уровень оккупантов и их половинок. Захватчик описывает свой перевод в тыл, мол, наконец-то больше "никто из них не умрет", — рассказали в СБУ.
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