Хорошие новости продолжаются: ПВО сбила очередную ракету россиян

ПВО сбило российскую ракету над Днепропетровщиной.
Ракету оккупантов "минусло" ПВО днем 11 сентября.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
"У нас день продолжается с хорошими новостями… Наши защитники сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету Спасибо нашей ПВО!" – говорится в сообщении.
По данным воздушного командования "Восток", сработало ПВО в Днепре. Граждан просят сохранять спокойствие и соблюдать правила воздушной тревоги.
Напомним, ПВО "минусла" ракету оккупантов в Уманском районе, обломки упали на дом.
Как сообщалось, оккупанты ракетами обстреляли центр Днепра и ударили из РСЗО по Никополю, есть пострадавшие.
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