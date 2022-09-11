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Хорошие новости продолжаются: ПВО сбила очередную ракету россиян

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Хорошие новости продолжаются: ПВО сбила очередную ракету россиян

Иллюстрация / Фото: из соцсетей

ПВО сбило российскую ракету над Днепропетровщиной.

Ракету оккупантов "минусло" ПВО днем 11 сентября.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

"У нас день продолжается с хорошими новостями… Наши защитники сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету Спасибо нашей ПВО!" – говорится в сообщении.

По данным воздушного командования "Восток", сработало ПВО в Днепре. Граждан просят сохранять спокойствие и соблюдать правила воздушной тревоги.

Напомним, ПВО "минусла" ракету оккупантов в Уманском районе, обломки упали на дом.

Как сообщалось, оккупанты ракетами обстреляли центр Днепра и ударили из РСЗО по Никополю, есть пострадавшие.

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Дата публикации
Просмотры
6255
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