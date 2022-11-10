Хорошие новости с юга: Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов уже освободили

Президент подчеркнул, что это не враг уходит – это украинцы большой ценой гонят оккупантов.

На юге во время стремительного контрнаступления украинские защитники освободили уже 41 населенный пункт.

Хорошие новости с юга президент Владимир Зеленский сообщил во время своего традиционного видеообращения вечером, 10 ноября.

"Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонной операции, уже десятки. 41 населенный пункт освобожден", — отметил глава государства.

Он поблагодарил всех украинских героев, которые обеспечивают это продвижение: ВСУ, разведке, специальным службам

Особо президент отметил бойцов 28-й отдельной механизированной бригады, 46-й десантно-штурмовой бригады, 60-й отдельной пехотной бригады и 128-й отдельной горно-штурмовой бригады – тех, кто реализует наступательные действия.

"Сейчас мы все счастливы видеть, как остававшиеся в оккупированных селах и городах украинцы встречают наших воинов", — сказал Зеленский.

В то же время он призвал украинцев помнить, что каждый шаг наших сил обороны – это жизнь наших воинов.

"Жизнь, которая отдается за свободу для украинцев. Все, что происходит сейчас, достигнуто месяцами жестокой борьбы. Достигнуто и храбростью, и болью, и потерями. Это не враг уходит. Это украинцы большой ценой гонят оккупантов. Как и на востоке нашей страны, на Харьковщине Как еще раньше на севере – Киевщина, Сумщина, Черниговщина, сейчас – Николаевщина, Херсонщина.

Должны пройти весь путь – на поле боя и в дипломатии – чтобы на всей нашей земле, по всей нашей международно признанной границе были наши флаги, украинские флаги, и больше никогда – никаких вражеских триколоров. Это будет", – подытожил Зеленский.