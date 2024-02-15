"Хороших решений у правительства не остается": Гетманцев – о расходах на дополнительную мобилизацию

Гетманцев сообщил, что они находятся в дискуссии с Минфином по расходам на мобилизацию.

На проведение мобилизации 2024 года в бюджете заложено ориентировочно 720 млрд грн расходов.

Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Интерфакс-Украина.

"Почему ориентировочные? Потому что нам пока неизвестны окончательные расчеты по мобилизации. Соответствующий законопроект еще на рассмотрении, и вы видели, что у Верховного главнокомандующего есть публично озвученные вопросы о реальных масштабах необходимой мобилизации, которые, безусловно, будут уточняться новым руководством ВСУ. Сколько будет необходимо?" привлечь людей сразу (в первый месяц-два), сколько в течение определенного периода (до конца года или дальше), сколько всего и в какие сроки? части или новые части, которые будут формироваться как резерв", — пояснил он.

Если говорить о расходах на дополнительную мобилизацию, то, по словам Гетьманцева, на это нужны большие средства, которых пока нет.

"И где их взять – это большой вопрос. Мы будем находиться в дискуссии с Минфином, уже было несколько совещаний по этому поводу. Бесспорно, мы ждем финальных оценок и предложений Минфина и Кабмина. Не исключаю, что будут предложения по пересмотру доходной части бюджета .Тут надо понимать, что с одной стороны, экономика действительно не имеет потенциала для повышения ставок налогов, но, с другой стороны, когда речь идет о финансировании армии, а значит об обеспечении самой главной ценности — безопасности жизни, — хороших и "популярных" решений у правительства не остается. Есть только сложные", — отметил он.

Напомним, ранее председатель Рады сообщил о сроках рассмотрения мобилизационного законопроекта.

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