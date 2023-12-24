Хороший подарок перед Рождеством: ВСУ уничтожили еще один истребитель окупантов

Зенитчики Воздушных сил поразили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Подтверждено поражение нашим зенитным ракетным комплексом истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении! На аэродром – не вернулся", – сказал Олещук.

"Вечного полета, братья", – иронизировал командующий Воздушными силами, ведь именно эту фразу российские оккупанты употребляют, когда ВСУ умело ликвидируют их пилотов.

Кроме того, на Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море. Изучаются материалы объективного контроля, чтобы знать точно, поражена цель или нет.

Напомним, 22 декабря украинским защитникам удалось уничтожить сразу три российских самолета Су-34 на Южном направлении вместе с экипажами.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, стоимость одного российского истребителя не менее 50 миллионов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сбитые российские "сушки". Он назвал этот день важным, поблагодарил ВСУ и заявил, что ни один из убийц не останется безнаказанным.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА" ДЛЯ ОКУПАНТОВ! ВСУ приземлили сразу 3 российских истребителя Су-34!

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