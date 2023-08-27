"Хороший прилет": Коваленко показал уничтожение скандальной бригады оккупантов в районе Каховки

205 отдельная мотострелковая бригада – та самая, где российские солдаты постоянно жалуются на ненадлежащее отношение к ним командования.

В районе временно захваченной Каховки уничтожена логистическая колонна оккупантов, а именно скандально известная 205-я отдельная мотострелковая бригада, где солдаты жалуются, что их командование отправляет их на убой в режиме нон-стоп и потери буквально зашкаливают.

Видео "прилета" обнародовал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Красивый прилет по логистической колонне 205-й ОМСБр 49-й ОВА в районе Каховки", – написал Коваленко.

Напомним, 205-я отдельная мотострелковая казачья бригада – тактическое сочетание Сухопутных войск РФ. Формирование входит в состав 49 общевойсковой армии Южного военного округа. Пункт постоянной дислокации – город Буденовск Ставропольского края.

Условное наименование – воинская часть № 74814 (в/ч 74814). Сокращенное наименование – 205 ОМБСР.

Напомним,

27 августа, в захваченном Бердянске произошел "хлопок". Горела территория одного из предприятий, куда, по словам местных, накануне кафиры завозили свою военную технику.

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